Wimbledon, gioia Swiatek: "Mai sognato di vincere qui, era troppo per me"

"Non ho mai nemmeno sognato di vincere questo torneo, per me era una cosa troppo grande. Mi sentivo già completa dopo aver conquistato altri slam, ma non mi sarei mai aspettata questo successo". Così la polacca Iga Swiatek dopo la finale di Wimbledon vinta 6-0, 6-0 contro l'americana Amanda Anisimova. "Quest'anno mi sono divertita davvero tanto e sento di aver migliorato la mia forma qui" ha aggiunto la ex numero 1 del mondo che porta a sei i titoli dello Slam in bacheca dopo i quattro titoli al Roland Garros e uno agli Us Open. "Prima di tutto, voglio congratularmi con Amanda per le due settimane fantastiche che ha avuto qui. Dovresti essere orgogliosa del lavoro che stai facendo e spero che giocheremo altre finali", ha dichiarato anche Swiatek rivolta all'avversaria in lacrime.