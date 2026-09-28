PAGELLE DI TURCHIA-ITALIA

Pagelle di Turchia-Italia: Kayode la sorpresa più bella, Pio gol e sponde

Bastoni la sblocca con un colpo da attaccante, Scalvini è attento. Ruggeri unico rimandato

di Matteo Dotto
28 Set 2026 - 23:30
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Le pagelle di Turchia-Italia, valida per la seconda giornata di Nations League

ITALIA

DONNARUMMA 6 - Non ha colpe sul gol e neppure molto lavoro da svolgere. Fa comunque il suo nell'ordinaria amministrazione.

KAYODE 7.5 - La sorpresa della partita: macina chilometri, bravo con i piedi ma anche con le mani con rimesse a lunga gittata. Nella ripresa perde un po' le misure, ma esordire con gol non è da tutti, specialmente se sei un difensore.

SCALVINI 7 - Una sola pecca, quando lascia un'occasionissima a Yilmaz. Per il resto, sempre attento e sul pezzo, con un paio di chiusure da applausi.

BASTONI 7 - Ha il merito di sbloccare il risultato con un bel tiro sotto la traversa. Sempre puntuale e autoritario in difesa.

RUGGERI 5.5 - Qualche buona sovrapposizione con Sebastiano Esposito, ma ha sulla coscienza il gol di Yilmaz lasciando scoperta la sua fascia di competenza.

FRATTESI 6.5 - Cala un po' nella ripresa, ma il primo tempo regala quantità e qualità. Segna il raddoppio azzurro, si fa sentire anche quando va a dare una mano alla difesa (dall'82' DI LORENZO SV) 

TONALI 7 - Ha le chiavi del centrocampo, detta i tempi del palleggio con autorità. Colpisce il palo da cui scaturisce il quarto gol azzurro.

FAGIOLI 6 - Partita di sacrificio, ordinata, senza sbavature ma anche senza squilli (dal 75' ROMANO SV) 

RASPADORI 7 - Arma a sorpresa, per come taglia il campo e non dà riferimenti. Abile nel palleggio, il suo piedino entra nella costruzione del secondo e terzo gol (dal 46'

CAMBIAGHI 6 - Ha meriti nel gol di Pio che chiude la partita, qualche pausa di troppo).

P. ESPOSITO 7.5 - Lotta, sgomita, fa la boa e tira in porta. Nel primo tempo procura, con un tiro deviato dal portiere, l'angolo del vantaggio, quindi entra nel secondo gol e dà a Kayode la palla dello 0-3. Nella ripresa segna, di testa in tuffo, riprendendo la ribattuta del palo colpito da Tonali (dal 75' SCAMACCA SV)

S. ESPOSITO 6.5 - Punge largo a sinistra, cerca e trova spesso il fratellino Pio, regala un tacco regale e sfiora uno spettacolare gol in acrobazia (dal 63' DOUMBIA 6 - Ci mette l'impegno, fa legna a centrocampo senza brillare ma senza stonare).

Ct MANCINI 7 - L'Italia del primo tempo è pressoché perfetta, nella ripresa concede un po' troppo. Comunque scelte e tattica azzeccate, bravo psicologo nel riproporre Romano dopo la partitaccia dell'Olimpico. 

TURCHIA

Altay Bayindir 4.5; Celik 4.5, Demiral 5 (dal 46' Ismail 5.5), Kabak 5, Elmali 5; Ozcan 5 (dal 75' Demir Ege SV), Arda Guler 7, Kokcu 5 (dal 46' Akturcoglu 6); Oguz 5,Baris Yilmaz 6.5 (dall'80 Gul SV), Can Uzun 4 (dal 46' Abdulkerim 5). Ct: Montella 5.

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