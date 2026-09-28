Francia, pioggia di elogi per Da Cunha: "Zidane mi ha detto di giocare come a Como"

28 Set 2026 - 23:40
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Tra le note più positive della vittoria della Francia contro il Belgio c'è senza dubbio l'esordio da titolare di Lucas Da Cunha. Il centrocampista del Como ha convinto tutti, guadagnandosi anche i complimenti del commissario tecnico Zinédine Zidane: "Sono molto contento. Non era facile, perché era la sua prima presenza con la nazionale. Alla fine ha giocato come fa abitualmente e come volevo che facesse". Anche le valutazioni della stampa francese sono state estremamente positive: RMC Sport gli ha assegnato un 8, il voto più alto tra i Bleus, mentre FootMercato ha promosso la sua prestazione con un 6,5, apprezzandone la qualità nella gestione del possesso e la personalità mostrata all'esordio.

La conferma delle parole di Zidane arriva dallo stesso Da Cunha: "Il mister mi ha dato piena fiducia, mi ha detto di giocare come faccio nel mio club, di esprimermi liberamente e aiutare la squadra. Ho cercato di farlo e mi sono sentito davvero bene. Essere qui con la Francia è un'emozione enorme. Dimostra che, se continui a lavorare senza mollare, le opportunità prima o poi arrivano". 

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