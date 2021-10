Nations League, Spagna-Francia: le pagelle

NATIONS LEAGUE

Benzema fa una magia, Oyarzabal illude le Furie Rosse. Theo è insostituibile, Torres, Sarabia e Garcia fanno flop

di

ANDREA GHISLANDI

LE PAGELLE DELLA SPAGNA

Unai Simon 6 - Fortunato sulla traversa di Theo Hernandez, tocca con la mano di richiamo lo splendido destro a giro di Benzema ma nulla può.

Azpilicueta 6 - Gara attenta e senza fronzoli del terzino del Chelsea, senza infamia e senza lode.

Eric Garcia 4,5 - Sbaglia la scivolata che permette a Mbappé di non essere in fuorigioco e involarsi verso Unai Simon a realizzare il gol-vittoria. L'ennesimo errore stagionale del centrale del Barcellona che questa volta costa carissimo alla Spagna.

Laporte 7 - Poco considerato da Deschamps, per il centrale del City non è una partita come le altre e lo dimostra in campo. Prestazione impeccabile, senza sbavature. Infatti Mbappé per trovare gloria va dalla parte di Eric Garcia.

Marcos Alonso 6 - Presidia bene la fascia sinistra e dal suo piede nasce il cross per il possibile 2-2 di Oyarzabal.

Busquets 6,5 - E' il cervello del centrocampo spagnolo, l'uomo che fa girare la squadra. Quadi impossibile portargli via il pallole, procura le ammonizioni di Pogba e Koundé.

Rodri 6 - Luis Enrique sceglie il doppio play e lo preferisce a Koke. Il centrocampista del City fa il suo compito senza acuti.

(Dal 40' st Fornals sv)

Gavi 6,5 - A soli 17 anni gioca come un veterano di 30. Bello il suo duello con Pogba prima e Tchouameni poi. Esce un po' dal match nel secondo tempo, a causa della stanchezza. Ma non c'è dubbio che sentiremo molto parlare di questo gioiellino del Barcellona.

(Dal 30' st Koke sv - Entra per l'assalto finale, ma combina poco)

Sarabia 5 - Tra i migliori nella semifinale contro l'Italia, l'ex esterno d'attacco del PSG incappa in una serata storta. Gioca larghissimo a sinistra ma non affonda mai il colpo, risultando alla fine il peggiore del tridente spagnolo.

(Dal 16' st Pino 6,5 - Mezzora al posto di Sarabia e, anche se non ci voleva molto, fa decisamente meglio del compagno. Al 94' Lloris gli nega il 2-2)

Ferran Torres 5 - Il giustiziere dell'Italia stecca la finale di Nations League. Luis Enrique lo mette largo a destra e l'esterno del Manchester City sbatte costantemente contro Theo Hernandez. Sparisce nella ripresa.

(Dal 40' st Merino sv)

Oyarzabal 7 - Primo tempo sottotono, costantemente anticipato dai difensori francesi. Nella ripresa è il migliore dei suoi: splendido il diagonale di sinistro dell'1-0, Lloris nel finale gli nega il gol del pareggio.



Luis Enrique 6 - Al gol di Oyarzabal accarezza il sogno di vincere la Nations League, poi Benzema e Mbappé lo risvegliano bruscamente e Lucho rimane con un pugno di mosche in mano. Tantissimo il materiale su cui lavorare.



LE PAGELLE DELLA FRANCIA

Lloris 7 - Incolpevole sul diagonale di Oyarzabal, evita il 2-2 all'89 con un grande intervento sempre sul calciatore della Real Sociedad e al 94' sulla conclusione un po' troppo centrale di Pino. Non molto preciso nei rinvii di piede.

Koundé 6 - Buona prova del difensore del Siviglia, macchiata solo da un errore, ma Sanabria non ne approfitta. Qualche bel recupero in velocità.

Varane 6 - Sfortunato il difensore del Real Madrid, costretto a uscire al 43' per un problema alla gamba destra. Fino a quel momento aveva guidato la difesa con ordine, sbrogliando un paio di situazioni pericolose.

(Dal 43' Upamecano 5 - Deschamps lo preferisce al più esperto Lucas Hernandez per prendere il posto di Varane e il centrale del Bayern non passa la prova. Colpevole sul gol di Oyarzabal e altre indecisioni).

Kimpembe 6 - Preferito a Lucas Hernandez, presidia con sicurezza la sua zona di campo. Bravo nell'aiutare Theo nel raddoppio su Ferran Torres, in particolare nel primo tempo.

Pavard 5,5 - Prestazione opaca del terzino del Bayern, troppo timido e mai propositivo

(Dal 35' st Dubois sv)

Pogba 6,5 - Gara nervosa dell'ex Juve, che se la prende anche con i compagni. A centrocampo non giganteggia come sua abitudine, ma porta a casa la una sufficienza abbondante.

Tchouameni 6,5 - In campo al posto di Rabiot fermato dal Covid, il centrocampista del Monaco gioca una gara di grande sostanza. Un nome di cui sentiremo parlare per molto.

Theo Hernandez 7 - Decisivo contro il Belgio con il gol-vittoria al 90' e decisivo anche stasera con l'assist per il gol di Mbappé. Meno arrembante che con il Milan, solo la traversa gli nega la gioia del gol.

Griezmann 5,5 - Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, si sacrifica ma non accende mai la luce. Sembra quello dei tempi del Barcellona.

(Dal 47' st Veretout sv)

Benzema 7 - Dei tre davanti è il più lucido e quello che si sbatte di più. Da antologia il destro a giro che rimette subito in corsa i Bleus.

Mbappé 6 - Fino al minuto 80 la sua prova è decisamente insufficiente, fumoso, svagato e impreciso. Poi il lampo che gela gli spagnoli e regala la Nations League alla Francia.



Deschamps 6,5 - Dopo la delusione di Euro 2020, il ct francese si consola con un secondo trofeo dopo il Mondiale del 2018. Il mix di giovani e veterani ha funzionato. Poi con Mbappé e Benzema le cose sono per forza più facili.