NATIONS LEAGUE

Nations League, Spagna-Croazia 4-1: Yamal show guida la Roja. L'Inghilterra passa 2-0 a Praga

Il fenomeno del Barcellona trascina i suoi contro la Croazia con due gol e un assist. Bastano Gordon e Kane alla nazionale di Tuchel in Repubblica Ceca

29 Set 2026 - 22:57
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È una Spagna spettacolare sin dall’avvio, quella che vince la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Dopo appena 70 secondi Lamine Yamal riceve da Baena, e con un mancino sul secondo palo batte Livakovic. La Croazia non si scompone, e al 28’ trova il gol del pari: Perisic mette in mezzo un gran cross, che Beljo trasforma con un colpo di testa dal centro dell’area di rigore. Nessun problema per La Roja, trascinata da un Lamine in versione Pallone d’Oro. L’esterno del Barcellona mette in mezzo di destro per Pubill, che con un’incornata riporta in vantaggio i suoi.
Nella ripresa la scena è ancora per il classe 2007, che al 63’ riceve un filtrante di Pedri, si accentra, e con un sinistro secco sul primo palo non lascia scampo a Livakovic: 3-1 per i campioni d’Europa e del mondo in carica. La Spagna gestisce il vantaggio, e nei 10’ finali Bilic dà spazio anche a Luka Modric, che si prende l’ovazione di tutto il Sanchez Pizjuan dopo essere diventato - grazie al gol contro la Cechia - il marcatore più anziano della sua nazionale. A rendere ancor più netto il risultato ci pensa all’89’ Nico Williams su assist di Merino. A Siviglia termina 4-1, con La Roja che sale a 6 punti in vetta alla classifica.

Nello stesso gruppo vince anche l’Inghilterra, che gioca oltre un’ora in undici contro dieci per l’espulsione di Sulc a metà primo tempo. Dopo non essere riuscita a sbloccare il risultato, la squadra di Tuchel passa avanti in avvio di ripresa al 47’ con Gordon, che segna di testa su cross di Alexander-Arnold. Al 69’ arriva anche il 2-0, con Harry Kane che batte Kovar grazie a un mancino da dentro l’area dopo un precedente rimpallo. Prima vittoria in questa Nations League per I Tre Leoni, che raggiungono la Croazia in classifica.

Lega B, Gruppo 1 - Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Macedonia del Nord 2-0

 Vittoria mai in discussione per la Svizzera in Scozia, che sfrutta la superiorità numerica per 80’ e passa in vantaggio al 12’ con Ricardo Rodriguez. Nella ripresa le reti di Elvedi e Amdouni fissano il risultato sul 3-0, il secondo consecutivo per gli elvetici in questa Nations League. Nello stesso gruppo vince anche la Slovenia, che supera la Macedonia del Nord grazie alle reti di Lovric e Matko, entrambe nel secondo tempo.

Lega C, Gruppo 1 - Finlandia-Bielorussia 0-0, San Marino-Albania 0-3 Termina 0-0 il match di Helsinki, giocato alle 18:00, tra Finlandia e Bielorussia. Vince invece senza problemi l’Albania di Rolando Maran, che a San Marino domina la partita e chiude avanti di due gol già il primo tempo (Mehmeti, Uzuni). Al 65’ è poi la rete di Manaj a chiudere definitivamente i giochi. Albania a punteggio pieno davanti alla Finlandia; San Marino fanalino di coda a 0.

Lega C, Gruppo 3 - Moldavia-Isole Far Oer 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1 Pareggiano 1-1 alle 18:00 Moldavia e Isole Far Oer, con gli ospiti che passano in vantaggio al 26’ grazie a un rigore di Davidsen. Rispondono i padroni di casa con Perciun al 66’. Vince invece la Slovacchia a Kosice contro il Kazakistan: decidono le reti di Sauer e Hancko; nel mezzo a segno Karimov. Gli slovacchi volano a 6 punti in testa al girone.

Lega C, Gruppo 4 - Bulgaria-Estonia 0-0, Lussemburgo-Islanda 0-3 Nell’ultimo gruppo della Lega C finisce a reti inviolate tra Bulgaria ed Estonia. Colpo dell’Islanda in Lussemburgo: la squadra di Gunnlaugsson vince grazie alle reti di Gudjohnsen e Oskarsson nel primo tempo, e a quella di Palsson nella ripresa. L’Islanda vola a 4 punti, seguita proprio dal Lussemburgo fermo a 3

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