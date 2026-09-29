Nations League, Spagna-Croazia 4-1: Yamal show guida la Roja. L'Inghilterra passa 2-0 a Praga

Vittoria mai in discussione per la Svizzera in Scozia, che sfrutta la superiorità numerica per 80’ e passa in vantaggio al 12’ con Ricardo Rodriguez. Nella ripresa le reti di Elvedi e Amdouni fissano il risultato sul 3-0, il secondo consecutivo per gli elvetici in questa Nations League. Nello stesso gruppo vince anche la Slovenia, che supera la Macedonia del Nord grazie alle reti di Lovric e Matko, entrambe nel secondo tempo.



Lega C, Gruppo 1 - Finlandia-Bielorussia 0-0, San Marino-Albania 0-3 Termina 0-0 il match di Helsinki, giocato alle 18:00, tra Finlandia e Bielorussia. Vince invece senza problemi l’Albania di Rolando Maran, che a San Marino domina la partita e chiude avanti di due gol già il primo tempo (Mehmeti, Uzuni). Al 65’ è poi la rete di Manaj a chiudere definitivamente i giochi. Albania a punteggio pieno davanti alla Finlandia; San Marino fanalino di coda a 0.



Lega C, Gruppo 3 - Moldavia-Isole Far Oer 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1 Pareggiano 1-1 alle 18:00 Moldavia e Isole Far Oer, con gli ospiti che passano in vantaggio al 26’ grazie a un rigore di Davidsen. Rispondono i padroni di casa con Perciun al 66’. Vince invece la Slovacchia a Kosice contro il Kazakistan: decidono le reti di Sauer e Hancko; nel mezzo a segno Karimov. Gli slovacchi volano a 6 punti in testa al girone.



Lega C, Gruppo 4 - Bulgaria-Estonia 0-0, Lussemburgo-Islanda 0-3 Nell’ultimo gruppo della Lega C finisce a reti inviolate tra Bulgaria ed Estonia. Colpo dell’Islanda in Lussemburgo: la squadra di Gunnlaugsson vince grazie alle reti di Gudjohnsen e Oskarsson nel primo tempo, e a quella di Palsson nella ripresa. L’Islanda vola a 4 punti, seguita proprio dal Lussemburgo fermo a 3