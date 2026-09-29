Inter, Samuel nello staff per sistemare la difesa? Scaloni rivela: "Andrà via"

Era stato lusingato dalla corte dei nerazzurri ma non voleva abbandonare l'Argentina prima del Mondiale. Ora però il torneo è alle spalle, Walter Samuel potrebbe tornare un'opzione per l'Inter. Cristian Chivu gli aveva proposto un ruolo nel suo staff, ma "The Wall" non aveva voluto venir meno all'impegno preso con l'Albiceleste a poche settimane dal via del Mondiale.

Un retroscena che prima della rassegna iridata aveva rivelato Scaloni in persona. Oggi sempre l'ex Lazio e Atalanta ha detto su Samuel: "Un altro tema importante è stato il futuro di Walter, una delle figure più influenti dello staff tecnico. "El Cabezón" ci ha già dato un assaggio di ciò che rappresenta la Nazionale lo scorso anno, quando ha ricevuto un’offerta dall’Inter per lavorare con loro ed è rimasto con noi fino ai Mondiali”, ha ribadito Scaloni. L’allenatore ha riconosciuto che esiste la possibilità che Samuel decida di intraprendere una strada in autonomia. "È una dimostrazione della persona che è. È un amico e, se vuole prendere un'altra strada, è giusto che possa farlo. Per ora non ho novità. Le porte sono aperte. L’anno scorso ci aveva detto che sarebbe rimasto fino ai Mondiali ed è logico che ora possa prendere una decisione. Sarebbe una perdita enorme".