Inter, Samuel nello staff per sistemare la difesa? Scaloni rivela: "Andrà via"

29 Set 2026 - 23:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Era stato lusingato dalla corte dei nerazzurri ma non voleva abbandonare l'Argentina prima del Mondiale. Ora però il torneo è alle spalle, Walter Samuel potrebbe tornare un'opzione per l'Inter. Cristian Chivu gli aveva proposto un ruolo nel suo staff, ma "The Wall" non aveva voluto venir meno all'impegno preso con l'Albiceleste a poche settimane dal via del Mondiale.
Un retroscena che prima della rassegna iridata aveva rivelato Scaloni in persona. Oggi sempre l'ex Lazio e Atalanta ha detto su Samuel: "Un altro tema importante è stato il futuro di Walter, una delle figure più influenti dello staff tecnico. "El Cabezón" ci ha già dato un assaggio di ciò che rappresenta la Nazionale lo scorso anno, quando ha ricevuto un’offerta dall’Inter per lavorare con loro ed è rimasto con noi fino ai Mondiali”, ha ribadito Scaloni. L’allenatore ha riconosciuto che esiste la possibilità che Samuel decida di intraprendere una strada in autonomia. "È una dimostrazione della persona che è. È un amico e, se vuole prendere un'altra strada, è giusto che possa farlo. Per ora non ho novità. Le porte sono aperte. L’anno scorso ci aveva detto che sarebbe rimasto fino ai Mondiali ed è logico che ora possa prendere una decisione. Sarebbe una perdita enorme". 

Leggi anche

Lunedì primo giorno di Chivu da allenatore dell'Inter: come vice c'è Martusciello, ma se Samuel...

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:27
Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

01:41
Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

 Hakan Calhanoglu, Inter

Parametri zero, ghiotte occasioni in scadenza a giugno 2027: uno di loro potrebbe vincere il Pallone d'Oro

Mercato fuori controllo, la Uefa avverte: "La 'bolla' Premier un rischio per l'Europa"

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:30
Inter, Samuel nello staff per sistemare la difesa? Scaloni rivela: "Andrà via"
22:21
Argentina, Scaloni apre al rinnovo e parla del ricambio della 'Seleccion'
15:36
Parma, Gilardino nuovo allenatore: il comunicato
14:20
Van Dijk si offre al Barcellona: Flick frena e guarda all'Inter
13:40
Totti: "Se avessi dovuto lasciare la Roma, in Serie A avrei scelto una sola squadra"