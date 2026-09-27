Turchia-Italia: Mancini lascia 10 azzurri a casa, Barella non parte con la squadra

Nicolò Barella resta a casa e non parte con la Nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League (fischio d'inizio alle ore 21.45 locali, le 20.45 italiane). Stessa sorte per altri nove azzurri: il ct Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi (venerdì 2 ottobre) e ancora contro la nazionale turca a Bologna (lunedì 5 ottobre). A questo proposito è stato organizzato un allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, oltre che per Barella, per Ahanor, Coppola, Inacio, Kouadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. A loro disposizione "una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), e di quello medico-fisioterapico", fa sapere la Figc.