Nations League, Serbia-Montenegro: rigore da dimenticare per Mitrovic

18/11/2018

La prima priorità per Claudio Ranieri da allenatore del Fulham sarà scegliere un altro rigorista. Se il tecnico italiano ha visto la sfida di Nations League tra Serbia e Montenegro, infatti, sembra difficile che possa lasciare la responsabilità ad Aleksandar Mitrovic. L'attaccante della Serbia, con la sua Nazionale avanti 2-0, si è presentato sul dischetto per chiudere la gara, ma ha scelto il cucchiaio e ha sbagliato non di poco, con la palla che è finita altissima sopra la traversa. Per sua fortuna alla fine la Serbia ha comunque portato a casa la vittoria (2-1) e ora è quasi promossa in Lega B.