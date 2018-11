Nations League, Olanda a caccia delle Final Four contro la Germania Il match di Gelsenkirchen in diretta alle 20.45 su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it Facebook

19/11/2018

Penultima giornata di Nations League, quella che comporrà il quadro definitivo delle quattro qualificate alle Final Four. Tra varie sorprese le tre che sono già in semifinale sono Portogallo, Inghilterra e Svizzera (che ha clamorosamente battuto il Belgio per 5-2). Da definirsi il gruppo 1 della Lega A, quello di ferro. Questa sera a Gelsenkirchen c'è Germania-Olanda. I tedeschi sono già retrocessi nella Lega B, mentre agli olandesi basta un pareggio per accedere alle Final Four. Con un punto infatti la nazionale di Koeman salirebbe a 7 punti, a pari con la Francia, ma passerebbe come prima in virtù di una migliore differenza reti negli scontri diretti (la Francia ha vinto 2-1 in casa contro l'Olanda, mentre ha perso 2-0 nei Paesi Bassi). Il match della Veltins Arena sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1 alle 20.45 e in streaming sul nostro sito e sull'app SportMediaset.

La Nations League è bella e regala sorprese. La prima di questa competizione europea ha già lasciato il segno. Basti pensare alle sfide tra Croazia e Spagna, a quella dell'Olanda con la Francia o all'incredibile successo della Svizzera con il Belgio per marcare la differenza tra la Nations e le amichevoli che di solito si disputavano senza che nessuno le volesse realmente giocare. Ci siamo trovati di fronte a match di alto livello e anche a sorprese non indifferenti. Stasera l'Olanda potrebbe completare il piano delle "sfavorite". Alzi la mano infatti chi, prima della Nations, avrebbe scommesso che le quattro semifinaliste sarebbero state Inghilterra, Svizzera, Portogallo e, appunto, Olanda. Ma per farlo la squadra di Koeman dovrà strappare un pareggio in Germania, a Gelsenkirchen. Un mese fa, nello scontro di Amsterdam, gli Oranje diedero una vera e propria lezione ai tedeschi: 3-0 firmato Van Dijk, Wijndaldum e Depay.



Il successo contro la Francia ha confermato la rinascita della nazionale olandese, dopo le fatiche degli ultimi anni e le mancate partecipazioni a Europei e Mondiali. Koeman non ha avuto paura di voltare pagina, ha puntato sui giovani e ha dato le chiavi del centrocampo a quel fenomeno di Frankie de Jong che sta facendo girare la testa a mezza Europa. La gioventù al comando: De Ligt è un '99 e fa sedere in panchina De Vrij. Con lui ci sono Dumfries ('96), De Jong ('97), Bergwijn ('97). Il vecchio del gruppo è Ryan Babel, ex Liverpool, classe '86, il più fantasioso Depay.



Di contro la Germania è in un buco nero nel quale è precipitata durante il Mondiale e non ne è più uscita. Pochi giorni fa la vittoria in amichevole con la Russia ha dato qualche segnale di risveglio a Löw e un moto di orgoglio è atteso anche alla Veltins Arena. Il ruolino di marcia in Nations è pessimo: un pari e due sconfitte. Con una vittoria i tedeschi, già retrocessi in B, manderebbero alle Final Four la Francia.



GERMANIA-OLANDA QUESTA SERA SU ITALIA 1 Germania-Olanda in diretta alle ore 20.45 su Italia 1 e in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).



Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Bordo campo: Angiolo Radice



A seguire: “Speciale Nations League”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Riccardo Ferri e Giovanni Galli











