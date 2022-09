Nations League: la Spagna cade con la Svizzera. Vittoria per il Portogallo di Ronaldo

NATIONS LEAGUE

Akanji ed Embolo regalano i tre punti agli elvetici, poker dei lusitani contro la Repubblica Ceca

La Spagna perde in casa con Svizzera 2-1 e cede il comando del gruppo 2 della Lega A al Portogallo che, grazie alla vittoria per 4-0 sulla Repubblica Ceca, si porta a +1. Nella Lega B Ucraina e Serbia vincono contro Armenia e Svezia. La Norvegia perde nel finale contro la Slovenia. Israele pareggia contro l’Albania e la Grecia cade 1-0 con il Cipro. Il Kosovo viene sconfitto dall’Irlanda del Nord mentre tra Scozia e Irlanda finisce 2-1.

LEGA A

GRUPPO 2

Nel gruppo 2 della Lega A la Spagna perde contro la Svizzera per 2-1 e rimane a 8 punti, lasciando la testa del girone al Portogallo. La squadra di Luis Enrique spinge molto nel primo tempo, ma a trovare il vantaggio sono gli elvetici al 21’ con Akanji. Furie Rosse che pareggiano i conti nella seconda frazione di gioco con la rete di Jordi Alba che riceve un grande pallone da Marco Asensio, il suo tiro preciso nel sette é imprendibile. Il pari dura pochi minuti perché al 58’ Embolo riporta in avanti la Svizzera, regalando la vittoria agli elvetici. Nell’altro match il Portogallo era chiamato a una risposta e così è stato. Contro la Repubblica Ceca (4-0 il risultato finale), i portoghesi bissano il successo già nella prima parte di gara e vola in testa al gruppo in solitaria con 10 punti. La Nazionale lusitana chiude i conti già nel primo tempo: prima Dalot insacca al centro della porta su assist di Rafael Leao (33’), poi nei minuti di recupero Bruno Fernandes raddoppia. Arriva la possibilità per i cechi di pareggiare con un rigore, ma Schick manda il pallone sulla traversa. Nel secondo tempo la rete di Dalot e quella di Diogo Jota condannano la Repubblica Ceca alla sconfitta.

LEGA B

GRUPPO 1

Nella prima gara odierna di Nations League l'Ucraina stende con il risultato di 5-0 l'Armenia. La squadra di Petrakov firma il vantaggio al 22’ del primo tempo con Tymchyk. Nella ripresa la nazionale gialloblù non si ferma e segna ben quattro reti: apre al 57’ Zubkov, doppietta personale di Dovbyk al 66’ e 69’, chiude le danze la rete di Ignatenko all’81. Nell’altra sfida del gruppo 1 tra Scozia e Irlanda, invece, trionfano gli scozzesi: 2-1. Alla rete nel primo tempo di Egan per gli irlandesi (18’) rispondono nel secondo tempo Hendry (50’) e il rigore all’82' di Christie.

GRUPPO 2

Finisce 2-1 tra Israele e Albania, in un match che decolla soprattutto nella ripresa: Weissman firma il vantaggio degli israeliani al 46'. La squadra albanese prova a trovare la rimonta che arriva all’88’ con Uzuni. Ma dopo quattro minuti Baribo fissa il risultato sul definitivo 2-1 che regala i tre punti ad Israele.

GRUPPO 4

Nel gruppo 4 della Lega B si sono disputate entrambe le partite del girone. A Ljubljana, la Slovenia si aggiudica un importantissimo match contro la Norvegia di Haaland per 2-1: a inizio secondo tempo è l’attaccante del City a trovare la rete del vantaggio. Poi i padroni di casa trovano il pareggio al 69' con Sporar e il definitivo vantaggio a nove minuti dal termine con Sesko. Norvegia che rimane ferma a 10 punti. Stesso punteggio per la Serbia che invece si impone 4-1 sulla Svezia in rimonta grazie alla tripletta di Mitrovic (18', 45’+1 e 50’) e il gol di Lukic (70’), a nulla serve la rete del vantaggio svedese di Claesson (15’).

LEGA C

GRUPPO 2

Vittoria in rimonta nel finale per l’Irlanda del Nord che stende il Kosovo per 2-1. A sbloccare il match al 58’ l’ex giocatore della Lazio Muriqi. A ribaltare il risultato, a favore degli irlandesi nel finale, ci pensano Whyte al minuto 82 e nel recupero Magennis (92’). Irlanda del Nord che sale a quota 5 punti. Nell’altro match del girone Cipro trova i tre punti contro la capolista Grecia grazie alle rete al 18’ nel primo tempo di Tzionis.