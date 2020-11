Nations League: la Francia vola in semifinale, Portogallo battuto 1-0

NATIONS LEAGUE

La Francia vince il big match della quinta giornata della Nations League e si qualifica con un turno d'anticipo alle Final Four. Allo stadio Da Luz, i campioni del Mondo in carica battono 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e si assicurano il primo posto. Decisivo, per ottenere il definitivo vantaggio negli scontri diretti, il gol di N'Golo Kanté, che al 54' raccoglie una respinta imperfetta di Rui Patricio sulla conclusione di Rabiot e segna a porta vuota.

























































































Va alla Francia la supersfida con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il primo tempo di Lisbona è tutto in favore dei transalpini: i lusitani si rendono pericolosi solo in avvio di match con la conclusione di CR7 respinta da Lloris, poi gli uomini di Deschamps dominano. Al 18', il colpo di testa di Rabiot da calcio d'angolo va vicinissimo all'incrocio dei pali, mentre al 30' arriva la più grande occasione per i campioni del Mondo in carica: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista della Juve prova la rovesciata e la sua conclusione diventa un assist per Martial (già pericoloso al 12' e murato da Rui Patricio), che di testa colpisce da due passi trovando però solo la traversa. L'attaccante dello United va di nuovo vicino all'1-0 al 40' con una zampata in area piccola su cross di Lucas Hernandez, ma il portiere dei padroni di casa è ancora miracoloso nell'evitare il gol. L'ultima occasione è invece per il Portogallo, con il gran colpo di testa di Cristiano Ronaldo da calcio d'angolo che termina di poco alto sopra la traversa.

Dopo un primo tempo in continuo forcing, la Francia la sblocca nella ripresa: al 54', Rabiot conclude di sinistro, Rui Patricio non respinge benissimo e Kantè si fionda sulla ribattuta, depositando a porta vuota la rete dell'1-0. Cinque minuti dopo, Pogba sfiora il raddoppio con un colpo di testa troppo debole su un altro assist del centrocampista bianconero. Al 60', però, il Portogallo spaventa i transalpini con il palo colpito di testa da Fonte. I lusitani insistono e, al 74', vanno vicinissimi al pareggio con il gran destro di Joao Moutinho, fermato però da un super Lloris. Il forcing finale dei campioni d'Europa in carica è inutile: finisce 1-0, risultato che regala matematicamente il primo posto alla Francia, visto il vantaggio nei confronti diretti con Ronaldo e compagni, e la qualificazione alle semifinali di Nations League. Crollano invece gli uomini di Fernando Santos, che tornano a perdere dopo esattamente 13 mesi: l'ultimo ko risaliva alla sconfitta per 2-1 in Ucraina nelle qualificazioni a Euro 2020.