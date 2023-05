Nations League: l'Italia convoca l'oriundo Lucas Piton

© Getty Images

Dopo Mateo Retegui, Roberto Mancini pesca ancora in Sudamerica in vista della Nations League. In occasione delle sfide di Final Four in programma in Olanda tra il 15 (semifinale con la Spagna) e il 18 giugno, infatti, il ct dell'Italia ha convocato Lucas Piton, in possesso della cittadinanza italiana dal 2021. Classe 2000, terzino sinistro, gioca nel Vasco de Gama dall'estate scorsa. E' stato lo stesso club brasiliano ad annunciare la convocazione: "Lucas Piton è stato convocato dalla Nazionale Italiana per la Final Four di Uefa Nations League in Olanda".