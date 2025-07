Tour de France, Philipsen operato con successo alla clavicola

Costretto al ritiro nella terza tappa del Tour de France a causa di una brutta caduta durante lo sprint intermedio per la maglia verde, il corridore belga Jasper Philipsen ieri sera è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito all'AZ Herentals per riparare la clavicola e l'articolazione acromion-claveare. Lo rende noto l'Alpecin-Deceuninck Cycling Team che ringrazia "il Dott. Steven e il Dott. Tom Claes per le loro eccellenti cure". Per lo sfortunato Philipsen "ora inizia la strada verso la guarigione e noi lo sosterremo fino in fondo".