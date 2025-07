Sinner ai quarti di Wimbledon dopo il ritiro di Dimitrov per infortunio. Problemi però anche per Jannik: botta al gomito dopo una caduta, in giornata previsti i controlli medici per capire l'entità dell'infortunio. Così Jannik dopo il match: "Farò accertamenti al gomito e vedremo. Avevo problemi su servizio e dritto. Cercherò di capire se è qualcosa di serio. C'è un po' di preoccupazione. Vedremo come mi sveglierò e come andranno le valutazioni mediche".