Nations League: Haaland abbatte la Svezia, Norvegia sempre più prima

NATIONS LEAGUE

Nella Lega B, l'ex Dortmund fa doppietta e assist: 3-2 nel derby scandinavo. Poker della Macedonia, pareggi per Georgia e Irlanda del Nord

Super Erling Haaland nella quarta giornata della fase a gironi della Nations League. L'ex Dortmund segna due gol (10' e 54' su rigore) e regala un assist a Sorloth (77') nel 3-2 della Norvegia contro la Svezia, a cui non bastano Forsberg (62') e Gyokeres (95'): un successo che vale il primo posto nel gruppo 4. Nella Lega C, la Macedonia del Nord travolge 4-0 Gibilterra, pareggi in Georgia-Bulgaria (0-0) e Irlanda del Nord-Cipro (2-2). © Getty Images

LEGA B

Gol e spettacolo nel derby scandinavo di Oslo: sorride la Norvegia, che batte 3-2 la Svezia e resta prima nel gruppo 4. A sbloccare la sfida è, naturalmente, Erling Haaland: il nuovo acquisto del City si fionda di testa sul cross di Bjorkan e al 10' insacca. L'ex Dortmund raddoppia nella ripresa, precisamente al 54', quando Olsen abbatte Sorloth in area e, dal dischetto dopo l'on-field review, l'ex Dortmund non sbaglia. Otto minuti dopo, la Svezia riapre la partita con il destro all'incrocio di Forsberg su assist di Kulusevski, ma al 77' Haaland regala a Sorloth il 3-1 di testa, chiudendo i giochi. A nulla vale il gol di Gyokeres dopo l'errore di Nyland al 95': finisce 3-2, con la Norvegia prima a 10 punti, mentre la Svezia resta a quota 3.

LEGA C

Nel gruppo 4 della Lega C, la Macedonia va valanga su Gibilterra: segnano Miovski (doppietta), Bardhi e Churlinov per il 4-0 che matura nel primo tempo e che permette alla formazione di Milevski di salire a quota 7. In vetta resta però la Georgia, che pareggia 0-0 con la Bulgaria e si porta a 10. Nel gruppo 2, invece, finisce 2-2 tra Irlanda del Nord e Cipro, che dopo lo 0-0 dell'andata si annullano anche al ritorno: McNair ed Evans rispondono nel finale alla doppietta di Kakoullis. Le squadre di Baraclough e Kostenoglou restano a 2 punti in fondo alla classifica.