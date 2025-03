Italia, che figuraccia: gli Azzurri si fermano a protestare, Musiala segna a porta vuota

Kleindienst ha una grande occasione, Donnarumma si supera e spedisce sul pallone in corner. La Germania, in vantaggio per 1-0, non perde tempo e batte subito l'angolo mentre il portiere del Psg, ampiamente fuori dalla porta, va a protestare con l'arbitro Marciniak unendosi ai compagni. Kimmich pesca tutto solo Musiala che si trova addirittura alle spalle dell'ex Milan: facile per il talento del Bayern Monaco realizzare a porta vuota. Il gol ha ricordato quanto accaduto nel maggio del 2019 in occasione di Liverpool-Barcellona (semifinale di ritorno di Champions): nell'occasione era stato Origi, su assist di Alexander-Arnold, a beffare Ter Stegen con i blaugrana tutti passivi nell'area piccola.