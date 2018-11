Nations League: Danimarca promossa nella Lega A, sorride la Slovacchia

16/11/2018

LEGA B



GRUPPO 1

Slovacchia-Ucraina 4-1

La Slovacchia del “napoletano” Hamsik rischia la retrocessione nella Lega C perché è ferma ancora a 0 punti in classifica e sfida l’Ucraina di Shevchenko, già promossa nella Lega A con 9 punti. Titolare per la formazione slovacca, oltre al capitano del Napoli Hamsik, anche il difensore dell’Inter Skriniar e Kucka, ex Milan e Genoa. Pronti, via e la Slovacchia passa in vantaggio con Rusnák, proprio su assist di Marek Hamsik, che preferisce il passaggio corto su calcio di punizione (6’). Intuizione che premia la sua nazionale. Al 26’ il raddoppio dei locali con il tiro da fuori di Kucka, che poco dopo verrà sostituito da Bero per infortunio (secondo le prime informazioni, al muscolo femorale). L’Ucraina rientra in partita ad inizio ripresa con Konoplyanka (47’). Slovacchia che, però, non ci sta e colpisce di nuovo al 52’ con Zrelak. Poker slovacco che matura al 61’ con Mak. Decisiva la sfida di lunedì 19 novembre contro la Repubblica Ceca.



GRUPPO 4

Galles-Danimarca 1-2

Al Cardiff City Stadium sfida decisiva per il primato nel gruppo 4 della Lega B. Il Galles, a 6 punti, con una vittoria contro la Danimarca (4 punti) è promossa nella Lega A. In campo per la Danimarca Stryger Larsen dell’Udinese. Ospiti in vantaggio al 42’ con Jørgensen. Il raddoppio arriva all’88’ con Braithwaite. Il Galles accorcia con Bale un minuto più tardi. Ma è la Danimarca ad esultare per la promozione, con una partita in meno, nella Lega A.



LEGA C



GRUPPO 3

Cipro-Bulgaria 1-1

La Bulgaria, capolista a 9 punti al pari della Norvegia, fa visita al Cipro con l’obiettivo dei tre punti. Colpo di scena al 24’ quando la formazione cipriota rompe l’equilibrio con la rete di Zachariou. Ma finisce 1-1 con il gol di Dimitrov su rigore all’89’.



Slovenia-Norvegia 1-1

La Slovenia, a 1 punto in classifica, ospita la Norvegia capolista. La formazione di casa non può più essere promossa. Due pezzi “italiani” nella sfida dello Stadion Stožice (Lubiana): ci sono Belec della Samp e Zajc dell’Empoli, che gioca 69’. La Slovenia impiega 9’ per trovare il vantaggio con Verbič che, con un bel destro a incrociare, traduce in gol il suggerimento di Crnigoj. Termina 1-1 grazie al gol all’85’ di Johnsen. Adesso Norvegia e Bulgaria guidano la classifica entrambe a quota 10.



LEGA D



GRUPPO 4

Gibilterra-Armenia 2-6

Gibilterra e Armenia inseguono il primo posto e sono a pari punti in classifica, ovvero 6. Locali che sbloccano il punteggio al 10’ con il gol di De Barr che fa fuori l’estremo difensore avversario e segna a porta vuota. Il pari dell’Armenia si registra al 27’ con Movsisyan, che poi si scatena e tra il 48’ e il 54’ realizza altri tre gol. Poker da urlo per lui. Al 66’ partecipa alla festa del gol anche Kartashyan. Gibilterra che trova il secondo gol al 78’ con Priestley. In pieno recupero, 94’, arriva il sesto gol degli armeni con Karapetian. Ospiti che adesso mettono pressione alla capolista Macedonia.



Liechtenstein-Macedonia 0-2

Testacoda allo Rheinpark Stadion di Vaduz tra Liechtenstein e Macedonia: i locali devono vincere per evitare l’ultimo posto, mentre gli ospiti giocheranno per confermare il primato. Tra le fila dei locali c’è Michele Polverino, di origine italiana. Al 50’ i locali restano in dieci per l’espulsione di Wieser, poi vanno sotto al 53’ per il gol di Bardi. Nel finale al 90' la Macedonia raddoppia con la rete di Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo. Vittoria che vale la promozione a un passo, infatti basterà un solo punto contro Gibilterra alla prossima.