Wanda e China Suarez, volano gli insulti: "Famosa per i po***ni", "Tieni pulita casa mia"

China Suarez risponde agli hater: "Icardi è l'uomo perfetto"
© instagram | China Suarez
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Pesantissimo scambio di insulti sui social tra Wanda Nara e Eugenia "China" Suarez. Dopo l'accesa lite di quale giorno fa a Nordelta la faida continua, questa volta a distanza. Il post è arrivato dopo che la conduttrice ha spiegato pubblicamente la sua reazione durante l'incidente, quando sua figlia Francesca le avrebbe chiesto "aiuto" perché "picchiata e rinchiusa in una stanza". Dal filmato del litigio, pubblicato dalla China, si sente la showgirl argentina rivolgere pesanti insulti alla nuova fidanzata di Maurito: "Sei una f*****a t***a, n***a di merda che è qui solo per i soldi, idiota. Non sai nemmeno perché sei qui. Ti picchierò a sangue. Idiota. Stai morendo di fame. Sei qui come una p******a da quattro soldi, una prostituta. Ti comporti da arrogante perché sei al verde se questo idiota non ti sostiene".
Insulti e giustificazioni a cui la China Suarez oggi ha replicato sui social: "Rido e continuerò a ridere di una donna che ne chiama un’altra “n***a di merda”, “opportunista”, “prostituta” e “affamata”. Ragazzi, posso piacervi, non piacervi o piacervi così così. Ma io riempivo il Gran Rex (teatro di Buenos Aires, ndr) mentre altre diventavano famose succhiando ca**i e indossando le mutande di un uomo sposato. Non facciamo più gli stupidi, vi auguro un bel fine settimana", il primo messaggio infuocato della nuova compagna di Icardi, che poi rincara la dose: "E ormai è superato il “vuoi essere come lei”. Come chi? Io sono MILIONARIA, ma nella vita. Ogni notte appoggio tranquillamente la testa sul cuscino. Non ho precedenti penali, non allontano i miei figli, non rovino la vita ai miei ex… cosa potrei invidiare a una persona del genere? Niente. Qualcuno così povero che l’unica cosa che ha da offrire sono i soldi (dei suoi ex). Quel poco o quel tanto che ho me lo sono GUADAGNATO lavorando fin dai 6 anni. 'Non hai dignità', mi dice una 'donna' che offre auto in cambio di un matrimonio con lei. Usate un po’ la testa, solo un po’", L'ultimo riferimento, il matrimonio in cambio di un'auto, è relativo a quanto rivelato dal rapper L-Gante, che per alcune settimane si è frequentato con Wanda, secondo cui Nara gli avrebbe offerto di comprargli una Ferrari se avesse accettato di sposarla.
© instagram | China Suarez
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Wanda così ha deciso di replicare a sua volta, sempre tramite storie Instagram, e non le ha mandate a dire sferrando un nuovo durissimo attacco nuova compagna dell'attaccante argentino: "La donna di successo ha venduto una casa che aveva comprato ricattando e truffando il cileno. Dato che i soldi non le bastavano, ha chiesto a quell’ingenuo, che aveva bisogno di una famiglia in Turchia, la differenza di denaro per diventare proprietaria a San Jorge e così andarsene a vivere in Turchia in cambio di soldi. I tuoi successi non ti hanno permesso di comprarti nemmeno una cuccia per cani. Impara a succhiare c**zi come faccio io, così te la caverai meglio. Il mio talento mi ha permesso di tenere i miei figli lontani dalla violenza. Tu, invece, continui a stare zitta, sottomessa, devota al maschio, guardando i tuoi stessi figli vivere la stessa sorte. Ti consiglio di iniziare a succhiare ca**i e di tenerli lontani dal pericolo".
Poi la showgirl continua: "Il fatto che tu stia accanto a qualcuno che ti ha chiamata 'rozza', 'da quattro soldi', 'orientale' e 'cattiva madre' la dice lunga sulla tua scarsa dignità. Mostra il video completo (della lite, ndr), o forse non vuoi che si sappia cosa stanno vivendo i tuoi figli? Vediamo se i loro genitori ti costringeranno a prenderti cura di loro e ti denunceranno. Sei così disperata e affamata che accetti qualsiasi cosa. Farti avanti come testimone quando non c’eri, farti avanti come testimone quando vogliono togliere i figli a una madre, immischiarti con tutti i mariti d’Argentina ecc. Alcune di noi hanno più dignità. E sì, ho il 50% perché con me sono diventati milionari, mentre al tuo fianco sono affondati tutti. Prenditi cura della mia casa e tienila pulita, tutti commentano quanto sei sporca. Mantieni l’ordine, perché è mio. Sii grata, rozza, che vivi grazie a ciò che ho fatto guadagnare a quel deluso, che ti fa nominare il mio ex. Che devota che è. Ho trascorso 12 anni al fianco di colui di cui ora sei devota. Immagina un po’: so perfettamente che ancora una volta mi stai usando. Stavolta su Instagram: perché non dovresti essere proprio tu, così incapace di parlare di coppie sposate né di un mio ex? È così ovvio che sia stato lui. Che io riesca a superarlo, aiutalo".
© instagram | Wanda Nara
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