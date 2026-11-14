Wanda e China Suarez, volano gli insulti: "Famosa per i po***ni", "Tieni pulita casa mia"

Poi la showgirl continua: "Il fatto che tu stia accanto a qualcuno che ti ha chiamata 'rozza', 'da quattro soldi', 'orientale' e 'cattiva madre' la dice lunga sulla tua scarsa dignità. Mostra il video completo (della lite, ndr), o forse non vuoi che si sappia cosa stanno vivendo i tuoi figli? Vediamo se i loro genitori ti costringeranno a prenderti cura di loro e ti denunceranno. Sei così disperata e affamata che accetti qualsiasi cosa. Farti avanti come testimone quando non c’eri, farti avanti come testimone quando vogliono togliere i figli a una madre, immischiarti con tutti i mariti d’Argentina ecc. Alcune di noi hanno più dignità. E sì, ho il 50% perché con me sono diventati milionari, mentre al tuo fianco sono affondati tutti. Prenditi cura della mia casa e tienila pulita, tutti commentano quanto sei sporca. Mantieni l’ordine, perché è mio. Sii grata, rozza, che vivi grazie a ciò che ho fatto guadagnare a quel deluso, che ti fa nominare il mio ex. Che devota che è. Ho trascorso 12 anni al fianco di colui di cui ora sei devota. Immagina un po’: so perfettamente che ancora una volta mi stai usando. Stavolta su Instagram: perché non dovresti essere proprio tu, così incapace di parlare di coppie sposate né di un mio ex? È così ovvio che sia stato lui. Che io riesca a superarlo, aiutalo".