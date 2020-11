Mancini è sempre positivo. Contro la Bosnia ci sarà ancora Evani in panchina

DOPO IL TAMPONE

Nelle ultime ore si è parlato di lui per il rinnovo del contratto con la Federazione e per le ottime prestazioni della Nazionale ma a Roberto Mancini, in questo momento, sta più a cuore il pensiero di essere ancora positivo al Covid, anche se, per fortuna, resta asintomatico. Anche l'ultimo tampone ha confermato che il ct non si è ancora negativizzato.

Per questo salterà anche l'ultima delle tre partite di questo periodo intenso degli azzurri e non andrà in trasferta a Sarajevo. Anche nella gara decisiva per il futuro in Nations League, contro la Bosnia, in panchina ci sarà Evani.