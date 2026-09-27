Turchia-Italia, Azzurri già spalle al muro: Mancini si aggrappa alla tradizione favorevole

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO
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Dopo il ko contro il Belgio servono punti contro gli uomini di Montella per evitare la retrocessione alla Lega B di Nations League: dalla parte della nazionale anche i precedenti
È sbagliato parlare di ultima spiaggia, ma Turchia-Italia sarà già un banco di prova fondamentale per Roberto Mancini e gli azzurri. Il secondo mandato da ct è nato come peggio non avrebbe potuto: i due cazzotti incassati all'Olimpico dal Belgio hanno già fatto piovere valanghe di critiche sulla testa del Mancio e sui giocatori. Certo, non siamo che all’inizio di questo nuovo progetto ed è giusto dare ancora tempo e fiducia, va detto però che l'inciampo contro Godts e compagni mette l'Italia già con le spalle al muro, almeno per quanto riguarda il percorso in Nations League.
Nel girone degli azzurri infatti oltre a Belgio e Turchia c'è un colosso del calibro della Francia. L’obiettivo realistico sembra un terzo posto che possa evitare i playout per la retrocessione nella Lega B. Per questo il ko all'esordio costringe gli azzurri a puntare a fare bottino pieno nella doppia sfida contro gli uomini di Montella che diventa una sorta di spareggio.
Non sarà facile per l'Italia andare a fare risultato in Turchia ma Mancini, oltre a sperare in una reazione d'orgoglio dei suoi, può anche aggrapparsi ai numeri e ai precedenti. La nostra nazionale infatti ha sempre vinto in trasferta contro i turchi: quattro successi su quattro. L'ultimo, tra l'altro, risale al 29 marzo 2022: 3-2 in amichevole a Konya proprio con Roberto Mancini allenatore. Più in generale quella contro l'Italia è storicamente una sfida ostica per la Turchia: gli azzurri infatti contro i turchi vantano la più lunga striscia di partite senza sconfitte, 9 vittorie e 4 pareggi. In questi 13 confronti l'Italia ha realizzato più del triplo delle reti dei turchi: 24 vs 7; tuttavia, la sfida più recente tra queste due nazionali si è conclusa 0-0, il 4 giugno 2024 in amichevole a Bologna.
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