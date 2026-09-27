VERSO TURCHIA-ITALIA

Turchia-Italia, Azzurri già spalle al muro: Mancini si aggrappa alla tradizione favorevole

Dopo il ko contro il Belgio servono punti contro gli uomini di Montella per evitare la retrocessione alla Lega B di Nations League: dalla parte della nazionale anche i precedenti 

27 Set 2026 - 08:42
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È sbagliato parlare di ultima spiaggia, ma Turchia-Italia sarà già un banco di prova fondamentale per Roberto Mancini e gli azzurri. Il secondo mandato da ct è nato come peggio non avrebbe potuto: i due cazzotti incassati all'Olimpico dal Belgio hanno già fatto piovere valanghe di critiche sulla testa del Mancio e sui giocatori. Certo, non siamo che all’inizio di questo nuovo progetto ed è giusto dare ancora tempo e fiducia, va detto però che l'inciampo contro Godts e compagni mette l'Italia già con le spalle al muro, almeno per quanto riguarda il percorso in Nations League. 

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 Nel girone degli azzurri infatti oltre a Belgio e Turchia c'è un colosso del calibro della Francia. L’obiettivo realistico sembra un terzo posto che possa evitare i playout per la retrocessione nella Lega B. Per questo il ko all'esordio costringe gli azzurri a puntare a fare bottino pieno nella doppia sfida contro gli uomini di Montella che diventa una sorta di spareggio.

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Tradizione favorevole contro la Turchia

 Non sarà facile per l'Italia andare a fare risultato in Turchia ma Mancini, oltre a sperare in una reazione d'orgoglio dei suoi, può anche aggrapparsi ai numeri e ai precedenti. La nostra nazionale infatti ha sempre vinto in trasferta contro i turchi: quattro successi su quattro. L'ultimo, tra l'altro, risale al 29 marzo 2022: 3-2 in amichevole a Konya proprio con Roberto Mancini allenatore. Più in generale quella contro l'Italia è storicamente una sfida ostica per la Turchia: gli azzurri infatti contro i turchi vantano la più lunga striscia di partite senza sconfitte, 9 vittorie e 4 pareggi. In questi 13 confronti l'Italia ha realizzato più del triplo delle reti dei turchi: 24 vs 7; tuttavia, la sfida più recente tra queste due nazionali si è conclusa 0-0, il 4 giugno 2024 in amichevole a Bologna.

TURCHIA-ITALIA: GLI OPTA FACTS

  • La Turchia è la nazionale contro cui l'Italia ha disputato più sfide senza mai perdere: in 13 precedenti nove vittorie degli Azzurri e quattro pareggi.
  • In 13 confronti tra Italia e Turchia gli Azzurri hanno realizzato più del triplo delle reti dei turchi: 24 vs 7; tuttavia, la sfida più recente tra queste due nazionali si è conclusa 0-0, il 4 giugno 2024 in amichevole a Bologna.
  • L'Italia ha vinto tutte le quattro trasferte contro la Turchia, tra cui la più recente il 29 marzo 2022 per 3-2 in amichevole a Konya proprio con Roberto Mancini allenatore; solo contro Malta (cinque), Lussemburgo (cinque) e Finlandia (sei) gli Azzurri hanno ottenuto almeno cinque successi fuori casa di fila.
  • Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'Italia potrebbe perdere due partite consecutive per la prima volta dal periodo tra novembre 2024 e marzo 2025 (contro Francia e Germania sempre in Nations League).
  • La Turchia ha perso tre delle ultime quattro partite (1V) - non riuscendo a segnare in ciascuna di queste tre sconfitte - tante gare perse quante nei precedenti 20 match disputati (14V, 3N, 3P).
  • L'Italia è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte disputate (8V, 3N): l'unica sconfitta degli Azzurri fuori casa nel periodo è arrivata contro la Norvegia, il 6 giugno 2025 (3-0) nelle qualificazioni ai Mondiali.
  • L'Italia ha perso tre delle ultime quattro gare disputate in Nations League (1N), dopo che in tutte le sue prime 25 partite in questa competizione aveva registrato solo quattro sconfitte (13V, 8N).
  • Dopo lo 0-2 contro il Belgio, l'Italia potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila per la prima volta dal periodo tra novembre 2021 e marzo 2022 (contro Irlanda del Nord e Macedonia del Nord in quel caso con Roberto Mancini allenatore).
  • Nella gestione Vincenzo Montella (dal 21 settembre 2023), Arda Güler è il giocatore della Turchia che ha preso parte a più gol con la nazionale (14 - 6G+8A). In aggiunta, Arda Güler (2288) è il secondo calciatore turco con il minutaggio più alto dall'arrivo di Montella, dietro solo a Abdülkerim Bardakci (2561).
  • Dal suo esordio con la Nazionale maggiore (20 novembre 2018), Moise Kean è il miglior marcatore dell'Italia (13 reti); il classe 2000 ha realizzato un gol ogni 104 minuti di media con la maglia degli Azzurri. 

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