Turchia-Italia, Azzurri già spalle al muro: Mancini si aggrappa alla tradizione favorevole

È sbagliato parlare di ultima spiaggia, ma Turchia-Italia sarà già un banco di prova fondamentale per Roberto Mancini e gli azzurri. Il secondo mandato da ct è nato come peggio non avrebbe potuto: i due cazzotti incassati all'Olimpico dal Belgio hanno già fatto piovere valanghe di critiche sulla testa del Mancio e sui giocatori. Certo, non siamo che all’inizio di questo nuovo progetto ed è giusto dare ancora tempo e fiducia, va detto però che l'inciampo contro Godts e compagni mette l'Italia già con le spalle al muro, almeno per quanto riguarda il percorso in Nations League.