NATIONS LEAGUE

Mancini cambia l'Italia: da Kayode a Frattesi, le novità contro la Turchia

Il ct azzurro lascia a casa tre titolari contro il Belgio: la probabile formazione per la trasferta di Bursa

27 Set 2026 - 12:11
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Roberto Mancini ha deciso di risparmiare dalle fatiche turche tre azzurri titolari nel debutto dell'Italia in Nations League contro il Belgio: Barella, Mancini e Coppola restano infatti a Coverciano. Nella trasferta contro la Turchia a Bursa cambia dunque la formazione iniziale, già a partire dalla difesa: nel confermato 4-3-3 davanti a Donnarumma Kayode è destinato a far rifiatare Di Lorenzo, con al centro Bastoni pronto a riprendersi il posto dopo aver scontato la squalifica rimediata contro la Bosnia e Scalvini. Ballottaggio aperto sulla sinistra tra Calafiori, che ha giocato 90' contro i Diavoli Rossi, e Ruggeri.

A centrocampo Romano, cui il ct azzurro ha ribadito la fiducia nonostante l'errore commesso in occasione del primo gol del Belgio, partirà dalla panchina. Sembra sicuro di una maglia dall'inizio Frattesi, dopo l'ingresso nel secondo tempo contro il Belgio, con l'inserimento di Mandragora e la conferma di Tonali, anche se non è da escludere un po' di riposo per l'ex Milan (in campo 90' venerdì), con Doumbia in preallarme. In attacco salgono le quotazioni di Raspadori a completare il tridente con Kean, che ha giocato tutta la partita all'Olimpico, e Pio Esposito.

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