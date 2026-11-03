Primi nel ranking ma mai alle Atp Finals: il caso dei numeri uno di fine anno senza corona

Essere stati i migliori al mondo non significa necessariamente aver vinto tutto. In oltre 50 anni di storia, infatti, le ATP Finals, appuntamento che riunisce al suo interno gli otto migliori tennisti della stagione, non sempre sono riuscite ad omaggiare tutti i numeri uno del mondo di fine anno. È entrato a far parte in positivo di questo club anche il tedesco Alexander Zverev, che ha sorpassato nel ranking l’azzurro Jannik Sinner ed è ormai certo di chiudere il 2026 sul trono. Il campione in carica di Roland Garros e US Open infatti, recentemente premiato a Parigi-Bercy (teatro dell’ultimo ‘Mille’ dell’anno) con il premio che viene consegnato a chi raggiunge la prima posizione della classifica ATP per la prima volta in carriera, è stato capace di portare a casa il Torneo dei Maestri sia nel 2018 (6-4 6-3 in finale a Londra sul serbo Novak Djokovic) sia nel 2021 (6-4 6-4 in finale al russo Daniil Medvedev) nella prima edizione torinese. Sono ben quattro, però, i numeri uno del mondo di fine anno che non hanno avuto la fortuna di poter collocare il Masters nelle rispettive bacheche ovvero lo svedese Mats Wilander, gli statunitensi Jim Courier ed Andy Roddick e lo spagnolo Rafael Nadal.