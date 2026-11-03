Cordoglio della Liga per la morte di de Miguel: "Perdita irreparabile"

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Jesus de Miguel Alameda, giocatore del CD Tenerife. Oggi condividiamo tutti il terribile dolore di una perdita irreparabile. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutto il club. Tutto il mio affetto e il mio sostegno in questo momento così difficile. Riposa in pace". Così Javier Tebas, numero uno della Liga, nel messaggio di cordoglio per la morte dell'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel.