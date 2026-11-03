Spagna, annullate le partite di oggi in segno di rispetto per la morte di de Miguel

A seguito della morte di Jesús de Miguel, giocatore del Tenerife, e in segno di rispetto e solidarietà, la federcalcio spagnola (Rfef) ha decretato la sospensione delle partite in programma per martedì 3 novembre, corrispondenti rispettivamente al primo e al terzo turno della Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves e Pamplona-Eibar) e della Copa de la Reina Iberdrola. Analogamente, è stata sospesa anche la presentazione ufficiale ad Almendralejo della partita della Nazionale Under 21 contro il Giappone. La Rfef annuncerà nei prossimi giorni il nuovo calendario dei suoi tornei e gli orari definitivi per le partite rinviate. "Il calcio spagnolo piange la perdita di Jesús de Miguel. Devastata da questa triste notizia, la Rfef desidera esprimere il suo più profondo cordoglio per la sua scomparsa avvenuta oggi", è quanto si legge nel comunicato della Federazione calcistica spagnola che si unisce al cordoglio per la scomparsa di de Miguel.