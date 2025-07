Tour de France, partito il conto alla rovescia: da sabato caccia a Pogacar

Tutti contro Tadej Pogacar. Sabato prende il via il Tour de France con un obiettivo unico: provare a battere il campione sloveno, ormai lanciato verso la propria consacrazione assoluta nella storia del ciclismo. Si parte da Lille, nel nord della Francia, per arrivare dopo 3.338 chilometri il 27 luglio sugli Champs Elysées a Parigi. Ventuno tappe, tutte in Francia. Il tracciato del 2025 prevede due cronometro individuali, sei tappe di montagna con ben cinque arrivi in salita ma anche tappe pianeggianti per le volate degli sprinter. Saranno 23 le squadre impegnate con 184 partecipanti al via.