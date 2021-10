Italia, Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho. Col Belgio proveremo cose nuove"

In palio c'è il gradino più basso del podio in Nations League, ma per il ct Roberto Mancini la sfida tra Italia e Belgio allo Stadium di Torino vale molto di più in ottica Mondiale e ranking Fifa. "Sarà importante dare opportunità a nuovi giocatori, provare qualcosa di nuovo e anche per il ranking". Poi un consiglio per il Pallone d'Oro: "Lo merita Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita. I cinque italiani candidati sono lì perché bravi, non per merito mio".