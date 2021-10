Italia, Jorginho: "Vincere il Pallone d'Oro sarebbe un sogno"

Un anno così non lo puoi davvero dimenticare e farsi la bocca buona, dopo la Champions con il Chelsea e l'Europeo con l'Italia, è davvero un attimo. Logico, quindi, che Jorginho, inserito tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro, non possa non pensare a vincere anche il più prestigioso premio individuale: "Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande... Vincerlo significherebbe qualcosa di incredibile. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello". Su di lui tanta pressione: "Le cose cambiano veloci, stavo lavorando tanto al Chelsea e poi è arrivata questa annata dove sono andare bene le cose. Col sostegno di tutti mi sento davvero tranquillo, sono felice".