Italia: Immobile resta in dubbio per l'Ungheria, la decisione prima della partenza

Mattinata di lavoro per la Nazionale dopo il successo per 1-0 sull'Inghilterra firmato Raspadori che tiene gli azzurri in corsa per le Final Four di Nations League. I giocatori scesi in campo ieri sera hanno svolto una seduta recupero in acqua. Un secondo gruppo ha effettuato a San Siro una sessione di allenamento a ranghi contrapposti. Ciro Immobile, costretto a fermarsi per un problema muscolare, ha regolarmente proseguito il programma di lavoro differenziato e sarà ulteriormente valutato domenica prima della partenza per Budapest (fissata per le 12.45 da Malpensa) in vista della sfida decisiva di lunedì sera contro l'Ungheria alla Puskas Arena.