Francia, Deschamps: "L'Italia ha fatto di più, dopo 20 minuti si è spenta la luce"

FRANCIA

Il ct della Francia dopo la sconfitta interna contro gli azzurri: "Le critiche? Sono abituato anche se ho più vinto che perso"

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Avevamo iniziato benissimo facendo gol e mettendo una buona pressione sull'Italia, poi è dura tenere questa intensità alta. Già nella seconda parte del primo tempo a livello fisico abbiamo commesso degli errori che hanno permesso all'Italia di pareggiare". Così il ct della Francia Didier Deschamps commenta ai microfoni di Raisport la sconfitta contro l'Italia. "Poi cercando la pressione offensiva ci siamo aperti e loro ci hanno fatto male con giocatori offensivi. Poi quando prendi gol subito a inizio secondo tempo è difficile contro una squadra che sa difendersi bene", ha aggiunto.

"Le critiche? Sono abituato anche se ho più vinto che perso - ha proseguito Deschamps - È una partita in casa, sapevo della condizione non ottimale e di avere una squadra giovane. Ci sono dei passaggi obbligati per crescere e io sono sempre lucido su quello che si deve fare. L'Italia a livello fisico e di intensità hanno fatto di più. Mi dà fastidio perchè dopo i primi 20 minuti la luce si è spenta", ha concluso.