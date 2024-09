Nations League, è una bella Italia: 3-1 in rimonta sulla Francia

NATIONS LEAGUE

Rimonta a tinte nerazzurre per gli azzurri, dopo il gol-lampo di Barcola: Dimarco e Frattesi raddrizzano la gara prima del tris di Raspadori. Primi tre punti per Spalletti

Francia-Italia: le immagini del match

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Inizia col piede giusto la Nations League dell'Italia, che vuole e deve riscattare l'eliminazione negli ottavi di Euro2024 e un torneo tutt'altro che esaltante. L'avvio è shock, con la rete di Barcola dopo quattordici secondi, ma in seguito ecco la rimonta e l'apoteosi: Dimarco (31') e Frattesi (51') ribaltano il risultato prima del tris di Raspadori (73'). Primi tre punti per la Nazionale, che lunedì sfiderà Israele per il bis.

LA PARTITA

Se non è una resurrezione dagli inferi, poco ci manca. L'Italia ribalta il risultato contro la Francia e la sconfigge 3-1, ottenendo i primi tre punti in Nations League e iniziando il lungo cammino verso i Mondiali nel migliore dei modi. L'avvio è shock per la Nazionale, che ritocca un record poco lusinghiero: azzurri in svantaggio dopo solo quattordici secondi, è la rete subita più veloce di sempre. Tutto nasce da un clamoroso errore di valutazione operato da Giovanni Di Lorenzo, che non stoppa un retropassaggio e aziona Bradley Barcola: il gioiellino del Psg quasi non può crederci, ma batte Donnarumma ed è 1-0. L'Italia rischia grosso, sulla spinta dell'ex Lione e di Olise, ma si risveglia a metà del primo tempo. Gli azzurri colpiscono una traversa con Cambiaso e, nella stessa azione, Frattesi manca il pari. Una rete che è nell'aria, vista la reazione azzurra, e arriva al 31': uno-due tra Dimarco e Tonali, con l'ex rossonero a servire di tacco per l'eurogol al sette dell'interista.

L'Italia pareggia, spinge ancora con Retegui e passa avanti in avvio di ripresa: l'attaccante dell'Atalanta si inserisce e vede Frattesi, che insacca in scivolata alle spalle di Maignan. Siamo al 51' ed è apoteosi azzurra, con la Nazionale che sfiora anche il tris: strepitoso Maignan su Frattesi. Il nerazzurro fa malissimo coi suoi inserimenti, ma deve alzare bianca tre minuti dopo per un problema alla coscia. Dentro Udogie e poco dopo Spalletti perde anche Calafiori, sempre per un problema muscolare. Due problemi che non fermano gli azzurri, capaci di fare tris al 73' grazie a una favolosa azione palla al piede di Udogie: l'ex Udinese vede Raspadori, che salta il difensore col controllo e beffa Maignan da distanza ravvicinata. Griezmann e Mbappé non spaventano Donnarumma, mentre Spalletti fa esordire Brescianini ed esulta. L'Italia vince 3-1 e inizia la Nations League con tre punti: ora Israele, lunedì alle 20.45, per il bis.

LE PAGELLE

Barcola 6.5 - Primo tempo da stella di casa, che fa impazzire il Parco dei Principi. Segna la rete del vantaggio approfittando dell'errore azzurro e fa impazzire Di Lorenzo, sfiorando due volte il bis. Meno brillante nella ripresa.

Fofana 5.5 - Il centrocampista del Milan viene lanciato titolare da Deschamps in una Francia diversa dalle attese, che pensa anche al Belgio. Occasione sprecata, non regge il confronto coi colleghi azzurri.

Mbappé 5.5 - Il suo futuro è da centravanti sia nel Real che nella Francia, ma dimostra di non aver digerito del tutto il cambio di posizione. Bastoni e Calafiori leggono ogni suo movimento, non ha chances da rete.

Frattesi 7.5 - Uomo ovunque il nerazzurro. Segna la rete del 2-1 con un inserimento da centravanti, ma la sua sarebbe potuta essere una clamorosa tripletta: manca un gol sull'1-0 e si vede salvare il 3-1 da Maignan. Gara strepitosa, a tutto campo.

Tonali 6.5 - Prima in Nazionale dopo un anno, ma non si nota. Parte come un diesel, poi alza le marce e il ritmo. Strepitoso il suo assist per Dimarco, un tacco volante che fa svoltare la partita dell'Italia.

Di Lorenzo 5 - L'errore al via è gravissimo, nell'approccio e nell'esecuzione. Causa la rete dello svantaggio e, anche se si riprende (in parte) nei minuti successivi, è il peggiore in campo. Quante difficoltà con Barcola.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan 6.5; Clauss 5.5 (32' st Koundé 6), Konaté 6, Saliba 5.5, Theo Hernandez 6; Fofana 5.5 (13' st Manu Koné 5.5), Kanté 5.5 (32' st Zaire-Emery 6); Olise 6 (13' st Dembelé 6), Griezmann 5.5 (32' st Thuram 6), Barcola 6.5; Mbappé 6. A disposizione: Samba, Areola, Digne, Upamecano, Guendouzi, Kolo Muani. Ct Deschamps.

ITALIA (3-5-1-1) - Donnarumma 6; Di Lorenzo 5, Bastoni 6.5, Calafiori 6.5 (26' st Buongiorno 6); Cambiaso 6, Frattesi 7.5 (16' st Udogie 6.5), Ricci 6.5, Tonali 6.5, Dimarco 7 (35' st Brescianini 6); Pellegrini 5.5 (1' st Raspadori 7); Retegui 6.5 (35' st Kean 6). A disposizione: Vicario, Meret, Okoli, Gatti, Bellanova, Fagioli, Zaccagni.

Arbitro: Schärer (Svi).

Marcatori: 1' Barcola (F), 31' Dimarco (I), 6' st Frattesi (I), 28' st Raspadori (I).

Ammoniti: Retegui (I), Manu Koné (F).