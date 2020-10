Danimarca, Eriksen è già in forma derby

Nonostante i tanti assenti causa Covid in vista del derby della Madonnina in programma sabato, Antonio Conte può sorridere perché Christian Eriksen, che con ogni probabilità sarà titolare a San Siro, dimostra di essere in forma smagliante. Il centrocampista danese, che stasera in Nations League ha toccato quota 100 presenze con la maglia della Danimarca, ha infatti segnato il gol del 2-0 all’Islanda con uno scatto da centometrista puro. Una rete per ritrovare il sereno, una piccola gioia per provare a ripartire e conquistare il popolo nerazzurro, magari già a partire dal derby di sabato…