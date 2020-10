Il Milan riaccoglie Ibra per il derby: allenamento a Milanello col gruppo

IZ BACK

Il coronavirus è alle spalle, nel futuro di Zlatan Ibrahimovic c'è il derby contro l'Inter. Il fuoriclasse svedese dopo l'isolamento forzato dalla positività al Covid-19 è tornato a Milanello svolgendo tutto l'allenamento in gruppo con il resto della squadra. Il Milan potrà contare sul suo centravanti per la sfida contro l'Inter di sabato sera.

Disponibile per la prima volta in stagione anche capitan Romagnoli che, vista l'emergenza difensiva per le positività di Duarte e Gabbia e l'indisponibilità di Musacchio, sarà gettato subito nella mischia alla vigilia di un tour de force di partite per il Milan di Pioli.