Cristiano Ronaldo inarrestabile: sono 900 i gol in carriera con quello alla Croazia

IL TRAGUARDO

Il fuoriclasse portoghese non si ferma più e nella prima giornata di Nations League ha aggiornato il suo bottino da record

© Getty Images Tiro al volo, palla in rete ed esultanza iconica. Tutto nella norma in Portogallo, tutto come sempre, Cristiano Ronaldo nella sfida di Nations League contro la Croazia ha ripetuto un copione che sa a memoria da una vita. Questa rete però è speciale e lo stesso Cristiano Ronaldo lo sa: sono 900 i gol realizzati dal fuoriclasse lusitano in carriera e aver raggiunto questo traguardo con la propria nazionale dà un sapore ancora più dolce a un evento di per sé visto e rivisto senza soluzione di continuità da oltre 20 anni.

Il gol di CR7 non è una novità, ma l'attaccante dell'Al Nassr pur avendo lasciato da tempo il calcio europeo quando veste i colori della propria nazionale non ha perso il tocco e la leadership, anzi. Nella prima giornata di Nations League contro la Croazia ha subito timbrato il cartellino non lasciando scampo a Livakovic.

A 39 anni Cristiano Ronaldo ha raggiunto un traguardo storicamente per pochi nel calcio ma, conoscendo il personaggio e il professionista, l'obiettivo a questo punto non può che essere a tre zeri...