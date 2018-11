Chiellini, traguardo storico: 100 presenze con la Nazionale

17/11/2018

CHIELLINI: "LA STRADA È QUELLA GIUSTA"

Al termine della partita, Chiellini ha spiegato che il pareggio col Portogallo non rappresenta un passo indietro per gli azzurri: "Milano risponde sempre presente, l'atmosfera è stata speciale. La strada intrapresa è quella giusta. Dobbiamo solo essere più bravi a sbloccare le partite, abbiamo speso tanto e nell'ultima mezz'ora eravamo stanchi. La stessa cosa è successa anche con Polonia e Ucraina. Se non si possono vincere le partite non dobbiamo nemmeno perderle".



"Il gol che non arriva? L'importante è giocare come stasera, il gol non è un problema: bisogna continuare a lavorare con fiducia e entusiasmo. La squadra sta crescendo. L'obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita, conoscerci meglio. Daa marzo valgono ancora di più i tre punti, anche se abbiamo onorato questo torneo. Ora abbiamo un anno e mezzo per correre verso gli Europei".