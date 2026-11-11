Festeggiamenti non stop per Antonelli: Kimi a Brackley con il team Mercedes

Sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle e complimenti senza risparmio, poi il clou pomeridiano con le foto di gruppo e un talk interno davanti a tutti i dipendenti del team. Maglietta celebrativa del nono titolo iridato Costruttori per tutti i presenti: dai piloti agli ingegneri, ai meccanici, fino a tutto il personale della squadra. Rientrato in Italia (a Bologna) nel tardo pomeriggio di lunedì, Antonelli è ora atteso di nuovo nel nostro Paese per altre piacevoli ma anche faticose incombenze celebrative, sportive e istituzionali, alcune delle quali - di altissimo profilo - ancora in via di definizione. Al termine delle quali - c'è da scommetterci - Kimi non vedrà l'ora di prendere nuovamente il volo in direzione Stati Uniti d'America per il terzultimo Gran Premio stagionale a Las Vegas. Proprio negli USA il "nostro" ha colto l'ultima domenica del mese di ottobre (ad Austin) la sua nona e più recente vittoria iridata. La doppia cifra insomma è lì da raggiungere, prima di provare a dare gli ultimi "ritocchi" al suo capolavoro nei due appuntamenti (Qatar e Abu Dhabi) che comeletano l'ultima tripletta ovearseas del Mondiale.