FORMULA 1

Festeggiamenti non stop per Antonelli: Kimi a Brackley con il team Mercedes

Ritorno "a casa" per il neocampione che ha ringraziato il personale Mercedes nella factory delle Frecce d'Argento

di Stefano Gatti
11 Nov 2026 - 17:46
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Il tour mondiale di Andrea Kimi Antonelli ha vissuto mercoledì 11 novembre una delle sue tappe più significative, con il ritorno del neocampione nella sede del team AMG Mercedes a Brackley, in Inghilterra. Kimi si è presentato in sede già nel corso della mattinata, facendo il suo ingresso nel quartier generale delle Frecce d'Argento insieme al suo compagno di squadra George Russell, sfoggiando una chioma... tricolore che ha lasciato di stucco il personale presente ma soprattutto il suo boss Toto Wolff.

© Mercedes AMG F1 Instagram

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Sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle e complimenti senza risparmio, poi il clou pomeridiano con le foto di gruppo e un talk interno davanti a tutti i dipendenti del team. Maglietta celebrativa del nono titolo iridato Costruttori per tutti i presenti: dai piloti agli ingegneri, ai meccanici, fino a tutto il personale della squadra. Rientrato in Italia (a Bologna) nel tardo pomeriggio di lunedì, Antonelli è ora atteso di nuovo nel nostro Paese per altre piacevoli ma anche faticose incombenze celebrative, sportive e istituzionali, alcune delle quali - di altissimo profilo - ancora in via di definizione. Al termine delle quali - c'è da scommetterci - Kimi non vedrà l'ora di prendere nuovamente il volo in direzione Stati Uniti d'America per il terzultimo Gran Premio stagionale a Las Vegas. Proprio negli USA il "nostro" ha colto l'ultima domenica del mese di ottobre (ad Austin) la sua nona e più recente vittoria iridata. La doppia cifra insomma è lì da raggiungere, prima di provare a dare gli ultimi "ritocchi" al suo capolavoro nei due appuntamenti (Qatar e Abu Dhabi) che comeletano l'ultima tripletta ovearseas del Mondiale.

© Mercedes AMG F1 Instagram

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