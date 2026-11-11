Basket, Europei donne: l'Italia batte la Slovenia nel girone di qualificazione

Comincia bene il cammino dell'Italia nel girone di qualificazione a Eurobasket 2027: a Terni le azzurre hanno superato la Slovenia per 67-62. Determinanti i 17 punti di Francesca Pan. Assenti Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. "Le ragazze hanno fatto un qualcosa di ottimo perché tante cose non le abbiamo raccontate ma tante oggi non stavano bene - spiega coach Andrea Capobianco al termine della partita - . Dobbiamo pulire alcune cose, dobbiamo migliorare in difesa ma sono state straordinarie. L'errore fa parte della vita. Non dobbiamo avere paura di sbagliare". "E' stata una partita molto intensa - sottolinea Lorella Cubaj - Ci hanno messo in difficoltà, abbiamo commesso alcuni errori come ai liberi, ma alla fine l'abbiamo portata a casa".