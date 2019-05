Siviglia, André Silva risponde a Caparros: "Non fingo di essere infortunato"

15/05/2019

Le parole di Joaquin Caparros erano state troppo forti per non meritare una risposta, che è puntualmente arrivata: " Non fingo di essere infortunato, ho la coscienza a posto ". André Silva ribatte così al tecnico del Siviglia che, sulla possibilità che il Portogallo convocasse l'attaccante per la Nations League , aveva insinuato come i referti medici che ne giustificavano l'assenza dal club non fossero del tutto veritieri.

"Ovviamente non fingo infortuni, ho la coscienza a posto - le parole di André Silva ad A Bola -. Non tollero che si dica che non ho voglia di lavorare, certe insinuazioni mi rendono tristi". Il Portogallo incontrerà in semifinale la Svizzera il 5 giugno alle 20.45 (esclusiva Mediaset).



In merito al futuro che, per forza di cose, sembra lontano dal Siviglia: "Sono un giocatore del Milan (è in prestito con diritto di riscatto agli andalusi, ndr)".