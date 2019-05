Siviglia, scontro Caparros-André Silva: "Vederlo in Nazionale un insulto al calcio"

12/05/2019

Ormai è guerra aperta fra Andrè Silva e il Siviglia . L'attaccante portoghese, ancora di proprietà del Milan , sta vivendo in Spagna una situazione ai limiti del clamoroso: ufficialmente fermo per un infortunio al tendine rotuleo da inizio aprile, potrebbe infatti accettare la chiamata della sua Nazionale per le Final Four di Nations League che si disputeranno dal 5 al 9 giugno (Portogallo-Svizzera in esclusiva Mediaset ).

“Non siamo mica stupidi - ha detto polemicamente il tecnico degli andalusi, Joaquin Caparros, parlando del ko del portoghese - André Silva non giocherà ed è un caso di cui bisogna parlare seriamente. Parliamo di un ragazzo che ha fatto molto bene all'inizio ma poi è scomparso, specialmente negli ultimi due mesi. Chiedo al Portogallo, per amore del calcio, di non convocarlo in Nations League. Sarebbe un insulto al calcio".

"Credo che la Uefa dovrebbe investigare sui suoi referti medici - ha aggiunto il tecnico del Siviglia mettendo in dubbio l'entità dell'infortunio che sta tenendo André Silva fuori dalla lotta per il quarto posto - Come reagirebbero i tifosi del Siviglia, tutto lo staff tecnico, i dirigenti e il nostro presidente vedendolo in campo con il Portogallo a giugno? A prescindere da questo, comunque, credo che debba contare il parere del medico della società che gli paga lo stipendio”.

Scontro aperto dunque. Una situazione che, se confermata, metterebbe in forte dubbio la professionalità dell’attaccante, che sicuramente non verrà riscattato dagli andalusi in estate. André Silva farà dunque ritorno al Milan, ma è difficile pensare che i rossoneri vorranno tenerlo, soprattutto dopo questo caso. Al momento però risulta complicato trovare una squadra a cui cederlo: mesi fa sul portoghese c’era il forte interesse del, ma a questo punto è tutto un punto interrogativo.