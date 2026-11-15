Tennis, al via le Atp Finals 2026: Zverev debutta su Mediaset, in serata Shelton-Fils

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!
© Atp Tour
© Atp Tour
Torino si accende per le Nitto Atp Finals di tennis 2026: i migliori tennisti del circuito Atp (escluso Sinner, out per infortunio), si sfidano alla Inalpi Arena per conquistare il titolo della stagione. I fari sono puntati su Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, le due teste di serie dei due gironi di Round Robin. Tra le possibili sorprese ci sono Shelton, Medvedev, Jodar e Flavio Cobolli, a cui l’Italia è aggrappata dopo il forfait di Sinner.
Si parte: cominciano oggi domenica 15 novembre 2026 alla Inalpi Arena di Torino le Nitto Atp Finals 2026 di tennis. Dopo l’annuncio di Sinner del ritiro dalla contesa per riprendersi dalle noie fisiche, i partecipanti di questa edizione sono i seguenti, in rigoroso ordine di classifica Atp: Zverev (1), Alcaraz (3), Shelton (4), Medvedev (5), Cobolli (6), Fils (7), Tiafoe (8), Jodar (9). Alex De Minaur e Taylor Fritz saranno invece le riserve, essendo numero dieci e undici del ranking. Il primo girone del Round Robin è il gruppo McEnroe, formato da Alexander Zverev (Germania), Ben Shelton (Stati Uniti), Arthur Fils (Francia) e Rafael Jodar (Spagna). Sarà proprio quest’ultimo a inaugurare la Inalpi Arena di Torino, nel primo match di giornata di singolare contro il numero uno al mondo Alexander Zverev con diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it dalle 14, mentre nel turno serale Shelton affronta Fils. Un girone in cui il tedesco e lo statunitense sono nettamente favoriti, ma attenzione all’entusiasmo e all’energia dei due giovani avversari.
L’altro gruppo, il girone Lindl, è formato da Carlos Alcaraz (Spagna), Daniil Medvedev (Russia), Flavio Cobolli (Italia) e Frances Tiafoe (Stati Uniti). Anche in questo caso, il favorito ai nastri di partenza non può che essere Alcaraz, ma Cobolli (domani sera su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it) è pronto a esaltarsi davanti al suo pubblico alla prima qualificazione alle Finals nella sua carriera. Occhio alla solita esperienza di Medvedev, con Tiafoe vera e propria “mina vagante” del girone.
Il tricolore azzurro pone grandi speranze anche nel doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori (al probabile ultimo torneo in coppia) arrivano alle Finals per il terzo anno consecutivo. Bisognerà fare i conti con il fortissimo duo composto da Heliovaara (Finlandia) e Patten (Gran Bretagna), Campioni in carica e in grande forma nelle ultime stagioni. I “Round Robin” andranno in scena fino alla giornata di venerdì, poi sabato sarà il momento delle semifinali prima delle due finali (singolo e doppio) di domenica 22 Novembre.
© Atp Tour
© Atp Tour