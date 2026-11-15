Tennis, al via le Atp Finals 2026: Zverev debutta su Mediaset, in serata Shelton-Fils

Si parte: cominciano oggi domenica 15 novembre 2026 alla Inalpi Arena di Torino le Nitto Atp Finals 2026 di tennis. Dopo l’annuncio di Sinner del ritiro dalla contesa per riprendersi dalle noie fisiche, i partecipanti di questa edizione sono i seguenti, in rigoroso ordine di classifica Atp: Zverev (1), Alcaraz (3), Shelton (4), Medvedev (5), Cobolli (6), Fils (7), Tiafoe (8), Jodar (9). Alex De Minaur e Taylor Fritz saranno invece le riserve, essendo numero dieci e undici del ranking. Il primo girone del Round Robin è il gruppo McEnroe, formato da Alexander Zverev (Germania), Ben Shelton (Stati Uniti), Arthur Fils (Francia) e Rafael Jodar (Spagna). Sarà proprio quest’ultimo a inaugurare la Inalpi Arena di Torino, nel primo match di giornata di singolare contro il numero uno al mondo Alexander Zverev con diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it dalle 14, mentre nel turno serale Shelton affronta Fils. Un girone in cui il tedesco e lo statunitense sono nettamente favoriti, ma attenzione all’entusiasmo e all’energia dei due giovani avversari.