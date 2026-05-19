Zarco, tempi lunghi per il rientro: "Non ero più connesso. Urlavo da dolore, nessuno mi aiutava"

"Ho evitato i pezzi più grossi del primo incidente ma ho comunque colpito un detrito con il piede sinistro. Quando mi sono fermato ai box avevo un dolore terribile. Mi sono tolto lo stivale e il piede era già viola. Abbiamo messo del ghiaccio sull’ematoma e il dolore si è un po’ attenuato. Lì avrei dovuto prendere la decisione di rinunciare al resto. Non ero più connesso quando ci siamo rimessi in griglia. Non sono partito bene, così mi sono ritrovato così con più moto attorno, sono stato risucchiato dalla scia di Marini e non sono riuscito a fermarmi per evitarlo. Ho fatto una serie di capriole insieme alla moto di Bagnaia. La mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico. Ero bloccato nella ghiaia, urlavo dal dolore, la gamba iniziava a bruciare, e tutti quelli che arrivavano attorno a me non osavano toccarmi per paura di aggravare le mie ferite. Allora ho tirato la gamba, e alla fine mi hanno aiutato. Mi hanno immobilizzato, tagliato la tuta, messo una flebo per farmi smettere di soffrire… Non avevo mai vissuto una cosa del genere: è stato terrificante".