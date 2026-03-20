Zarco: "Condizioni difficili, occorre fidarsi". Marquez: "Qui l'acqua sale dal terreno..."

"È una pista nuova per tutti e le condizioni sono state difficili ma per tutti e tra l'altro erano le mie preferite già ai tempi della Superbike. Non è che abbiamo potuto trarre troppe indicazioni utili perché non è mai stato veramente tutto asciutto o tutto bagnato. Oggi mi sono divertito a guidare ma è solo venerdì, sono già concentrato sulla qualifica e soprattutto sul Gran Premio di domenica".