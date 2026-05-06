Giro d'Italia: Bulgaria pronta per grande partenza, tre tappe dall'8 al 10/5

Dall'8 al 10 maggio 2026 la Bulgaria ospiterà la Grande Partenza del Giro d'Italia 2026, con il gruppo che affronterà tre tappe attraversando alcune delle città e dei paesaggi più spettacolari. Dalle antiche coste del Mar Nero allo skyline medievale di Veliko Tarnovo, fino ai passi montani sopra Plovdiv e Sofia, la Bulgaria è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo europeo. Al Summer Theatre di Burgas si è svolta la cerimonia di presentazione delle squadre. La corsa prende il via da Nessebar, città patrimonio Unesco sul Mar Nero, il cui centro storico sorge su una stretta penisola rocciosa. La prima Maglia Rosa sarà assegnata a Burgas, al termine di una tappa veloce e prevalentemente pianeggiante che si snoda lungo la costa, prima di concludersi con un rettilineo leggermente in salita, ideale per velocisti. La più lunga e impegnativa delle tre tappe. Il gruppo attraversa l'entroterra montuoso della Bulgaria con 2.600 metri di dislivello prima di arrivare ai piedi della spettacolare fortezza medievale di Tsarevets. La salita decisiva di giornata è quella verso il Monastero di Lyaskovets: 3,5 km al 7,5% di pendenza media, con durissimi tratti in doppia cifra nelle prime rampe, preparando una battaglia serrata per la vittoria di tappa a Veliko Tarnovo, antica capitale del Paese. La Grande Partenza si conclude con una tappa che parte dall'antica Plovdiv, una delle città più antiche d'Europa ancora abitate, e si arrampica sulle pendici dei monti Rila passando per la località sciistica di Borovets. Dopo lo scollinamento, il percorso scende verso la capitale bulgara attraverso la gola di Pancharevo e il lago Iskar, per un finale sul lungo e rettilineo boulevard Tsar Osvoboditel, perfetto per una volata di gruppo ad alta velocità.