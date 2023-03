MotoGp, test di Portimao: dominio Ducati nel day-1, Bagnaia davanti a tutti 

MOTOGP

Il campione del Mondo fa registrare il miglior tempo a davanti a Marini e Viñales

Dominio Ducati nei test di Portimao

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il primo giorno di test per la MotoGp a Portimao si conclude nel segno di Pecco Bagnaia: il campione del Mondo in carica gira in 1'38"771, miglior tempo della sessione. Day-1 trionfale per la Ducati, che in mattinata piazza addirittura sei moto nei primi sette posti, con Luca Marini davanti a tutti e secondo alla fine delle prove, seguito da Maverick Viñales, mentre Fabio Quartararo è ottavo a +0"843 in sella alla sua Yamaha.

Va in archivio la prima giornata di test a Portimao in vista dell'inizio della nuova stagione di MotoGp, che scatterà il prossimo 26 marzo. In Portogallo è un vero e proprio dominio Ducati: sono ben sei le moto di Borgo Panigale nei primi sette posti in mattinata, che diventano sei nei primi dieci alla bandiera a scacchi. È proprio il campione in carica Pecco Bagnaia a far segnare il miglior di giornata, imponendosi in 1'38"771, davanti ad un sorprendente Luca Marini, primo invece all'alba del day-1.

Le squadre lavorano sulle basi tecniche fondamentali per il resto della stagione. Diverse le novità in pista: una nuova veste aerodinamica per la Ktm e la Ducati, mentre l’Aprilia presenta dei nuovi copridischi e la Yamaha un cupolino con ali più squadrate. Specialmente nel pomeriggio, scendono i tempi, con un continuo botta e risposta in testa tra Marini e Bagnaia. Gira forte anche Maverick Viñales (uno dei piloti con più giri nelle gomme insieme a Morbidelli e Quartararo), che si piazza in terza posizione (+0"254) dietro Marini (+0"234). In quarta e quinta posizione Marquez e Fernandez, seguiti da Oliveira, Bezzecchi e Quartararo (Yamaha). Chiudono la top 10 Di Giannantonio e Martin.