Zarco brilla prima della pioggia, Bezzecchi fallisce l'ingresso diretto al Q2 delle qualifiche

Sesto tempo per Alex Marquez con la Ducati Gresini (+0.538) davanti al già citato "Diablo" Quartararo che - dopo l'ultimo tempo delle prove libere - vede un raggio di sole nonostante il cielo plumbeo sopra Goiania e il suo circuito dedicato ad Ayrton Senna. A chiudere la shortlist dei piloti che accedono direttamente alla caccia alla pole position del Q2 sono - in quest'ordine dall'ottava alla decima casella della classifica - il rientrante Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia con la seconda Ducati Lenovo e Ai Ogura con la Aprilia Trackhouse. Solo ventunesimo e penultimo il suo compagno di squadra Raul Fernandez, due volte sul podio tre settimane fa in Thailandia ma fin qui molto deludente a Goiania. Non va oltre il quindicesimo tempo il rookie brasiliano Diogo Moreira (Honda LCR) che davanti al suo pubblico incassa un distacco di un secondo abbondante dal suo compagno di squadra e leader di giornata Zarco. Prequalifica problematica per Honda ufficiali e Ducati VR46. Fuori di poco Luca Marini (undicesimo), sedicesimo tempo per Joan Mir. Solo diciottesimo e diciannovesimo Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.