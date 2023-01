Yamaha Monster "lancia" a Jakarta, Ducati sulla neve. Aprilia Racing: aspettando primavera

MOTOGP

Primi giri di pista per le moto 2023 solo tra tre settimane nei test precampionato di Sepang

© Getty Images Con buon anticipo sulla Formula Uno, la generazione 2023 delle MotoGP si appresta ad uscire allo scoperto ma - esattamente come avviene ormai da qualche anche per le monoposto - i veli si alzeranno semplicemente sulle nuove livree. La forma insomma, molto prima della sostanza. Si parte intanto dal team factory Yamaha Monster, in programma nella mattinata di martedì 17 gennaio a Jakarta, quando in Italia sarà ancora notte fonda.

© Yamaha MotoGP Twitter

Per vedere poi in azione i confermati Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ma soprattutto la versione "vera" della M1 del campione del mondo 2021 e dell'italiano in cerca di rilancio bisognerà poi attendere i primi test pre-campionato di Sepang (a d inaugurare le operazioni saranno i collaudatori) a partire dalla seconda metà di febbraio ed a maggior ragione quelli di metà marzo a Portimao, il circuito dal quale il Mondiale - rompendo la tradizione recente - prenderà il via l'ultimo fine settimana del primo mese di primavera...

Tornando al presente, dopo Yamaha Monster, sempre questa settimana sarà la volta di Gresini Racing (sabato 21 gennaio), mentre Ducati Lenovo Team entrerà in scena (sulla neve) a Madonna di Campiglio all'inizio della prossima - lunedì 23 e martedì 24 - in un unveiling esteso anche alla formazione ufficiale della Superbike. In rapida sequenza seguiranno il vernissage milanese di Prima Pramac Racing (mercoledì 25) e KTM Factory Racing (giovedì 26).

Molto più a lungo, a stagione dei test in pieno svolgimento, ci sarà da aspettare per il lancio della campagna 2023 di Repsol Honda HRC (giovedì 23 febbraio) Tech 3 GAS GAS Racing (sabato 4 marzo) e Aprilia Racing che scoprirà quel poco che ormai a quel punto resterà da scoprire ormai in vista del traguardo (o meglio del primo via) venerdì 10 marzo. Il team satellite Aprilia WithU Yamaha RNF "lancia" ancora più a ridosso del GP del Portogallo (giovedì 16 marzo). Non sono ancora noti invece (ma è verosimilmente questione di ore) i piani di Honda LCR e Mooney VR46 Racing Team.