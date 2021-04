VR46 sbarca in MotoGP dal 2022: accordo con la holding saudita Tanal, in pista con Aprilia?

MOTOGP

L'accordo ha durata quinquennale - fino al 2026 - ed apre nuove prospettive per il "Dottore" e soprattutto per i piloti della sua Academy.

di

STEFANO GATTI

Non è ancora chiaro se Valentino Rossi proseguirà anche nel 2022 la sua carriera di pilota nella MotoGP ma intanto il nove volte campione del mondo muove un passo importantissimo nella propria avventura imprenditoriale nel motorsport a due ruote: dalla prossima stagione infatti VR46 farà il proprio ingresso nella MotoGP grazie all'accordo con Tanal Entertainment Sport&Media, holding della famiglia reale saudita: la squadra si chiamerà ARAMCO Racing Team VR46 e le moto potrebbero essere le Aprilia RS-GP, affiancando così il team ufficiale della Casa di Noale.

L'ipotesi è suggestiva: da un certo punto di vista infatti un team VR46 in pista dalla prossima stagione con moto Aprilia (candidatura in... pole position) rappresenterebbe una sorta di "ritorno a casa" per Valentino che con le moto italiane ha vinto primi due titoli iridati della sua carriera: quello delle 125 nel 1997 (alla sua seconda stagione nel Motomondiale) e quello della 250 nel 1999, trampolino di lancio verso la MotoGP ed una carriera nella Premier Class ricca di altri sette titoli (che fanno di Rossi uno dei piloti di maggior successo all-time), che dura tutt'ora ma che ha... urgente necessità di rilancio o piuttosto di una conclusione all'altezza del passato. Non è tra l'altro detto che l'accordo con la holding del principe saudita Abdulaziz bin Abdullahg Al Saud prefiguri automaticamente per il "Dottore" - alle prese appunto con un complicato avvio di stagione in sella alla M1 SRT Petronas - un 2022 per in sella alla "sua" (nel vero senso della parola)" MotoGP.

Intanto, l'ipotesi Aprilia, viene come minimo ad affiancarsi a quella precedente della Suzuki, campione del mondo in carica con Joan Mir. Fin dai test precampionato la RS-GP affidata attualmente ad Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori ha dimostrato di rappresentare un bel passo in avanti, confermato dalle buone performances del pilota catalano e dall'interesse di Andre Dovizioso che l'ha già provata a metà aprile a Jerez de la Frontera (dove il Motomondiale approda questo weekend per la su quarta tappa) e che tornerà a guidarla i prossimi 10 e 11 maggio al Mugello.

Da quest'anno sulla carena della Ducati del Team Avintia (portata in pista da Luca Marini), i colori e le insegne VR46 continueranno ad essere presenti nella Moto2, dopo l'abbandono della Moto3, in vista appunto del salto 2022 nella Premier Class.

In attesa di dettagli ed approfondimenti, attesi da parte di Rossi nell'imminente weekend del GP di Spagna (già dalla conferenza stampa del giovedì) , ecco i passaggi più importanti del comunicato con il quale l'accordo tra Tanala Entertainment Sport&Media è stato annunciato.

Tanala Entertainment Sport & Media, la holding di Sua Altezza Reale Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, è lieta di annunciare un importante accordo strategico con VR46 Team, la società di Valentino Rossi, per il prossimo futuro del Moto GP.

Nel 2022 il VR46 Team debutterà nella classe MotoGP assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco, come nuovo Main Sponsor per il periodo 2022-2026: in pista il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 con il sostegno da altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già fortemente coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel Campionato del Mondo MotoGP 2022 con VR46 Team.



Una partnership di ampio respiro tra Tanal Entertainment Sport & Media e VR46 Team che puntano a comunicare importanti progetti, sviluppati in seguito al precedente accordo di sponsorship per la stagione sportiva 2021, con i propri partners. Strategie e visione condivise, sintesi di una reciproca condivisione di obiettivi, hanno portato all’estensione di questa partnership siglando questo importante accordo di cinque anni: un’estesa joint-venture tra Tanal Entertainment Sport & Media e VR46 Team che presenta anche l’attivazione e la gestione della comunicazione.

Oltre alla tradizionale promozione commerciale, che continua attraverso l’attività del Team VR46, la strategia di comunicazione sarà orientata a promuovere i programmi connessi all’imponente progetto Saudi Vision 2030.

Con l’adesione a questo progetto VR46 Team conferma le proprie intenzioni di elevare il progetto sportivo alla classe MotoGP dal 2022, pur mantenendo la propria presenza in classe Moto2, dimostrando ancora una volta la propria capacità ed impegno nella promozione di nuovi talenti verso obiettivi sempre più ambiziosi.

E lo sport accompagnerà questi futuri scenari con un nuovo “volto” trasmesso attraverso il brand Main Sponsor ARAMCO e attraverso gli ambiziosi progetti condivisi in programma per i prossimi cinque anni.