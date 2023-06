Vinales ricorda Luis Salom: regalata alla famiglia la moto del primo podio ad Assen

MOTOGP

Regalo a sorpresa per la famiglia Salom da parte del pilota spagnolo che ha spedio la moto del compianto Luis alla mamma

Maverick Vinales non dimentica l'amico Luis Salom, morto tragicamente a Barcellona nel 2016 nel corso delle libere del GP di Catalogna. A sette anni dalla scomparsa del pilota, lo spagnolo ha deciso di fare una sorpresa a Maria Antonia Horrach Moya, la mamma di Luis, facendole arrivare a casa la moto con cui il figlio nel 2011 conquistò il primo podio in carriera ad Assen, pista dove proprio nel weekend si correrà l'ottava tappa della stagione 2023 del Motomondiale. Un gesto d'amicizia e affetto, col pilota Aprilia che ha spiegato: "L'avevo in garage, l'ho vista in mezzo agli scatoloni e ho pensato che fosse giusto averla a casa sua e non nella mia".

"Maria non sapeva nulla, non si aspettava niente del genere. Le ho solo detto che le sarebbe arrivato un pacco e che speravo le sarebbe piaciuto" ha raccontato Vinales. Il pilota Aprilia ha poi sottolineato: "Luis per me è stato un rivale, ma anche un grande amico. È un gesto che ho fatto per me, non per gli altri. L'avevo comprata proprio qui ad Assen qualche anno fa e volevo che tornasse a casa. Ho un figlio e capisco quanto amore c'è, so che sarei disposto a dare a vita per lui".

Sui social è stata la stessa Maria Antonia Horrach Moya a raccontare il regalo di Vinales: "Una sorpresa che fa affiorare ricordi e momenti meravigliosi della vita dove provi un amore incredibile per persone che ancora oggi, dopo sette anni, sono ancora lì. Qualcuno che senza alcun bisogno, solo e assolutamente per un semplice omaggio, continua a indossare Luis oggi sulla gobba della sua tuta".

"Ho ricevuto un messaggio: "Maria, mandami il tuo indirizzo che ho un regalo per te". Con mia grande sorpresa ho ricevuto la Aprilia RSA con cui Luis fece il suo primo podio ad Assen, esattamente dodici anni fa, ricordo quella felicità immensa. Quando è arrivata ho sfiorato il serbatoio con la faccia, dove lui ha appoggiato il petto. Ho avuto delle sensazioni incredibili- ha raccontato la mamma di Luis Salom-. Un tuo amico ha comprato qualcosa di così estremamente speciale e unico per noi. Sono gesti unici di persone uniche, grazie mille Maverick".

LA MOTO DI SALOM - Quella regalata da Vinales alla famiglia Salom, come detto, è l'Aprilia RSA 125 del team RW Racing GP con cui il 25 giugno 2011 il pilota spagnolo conquistò il suo primo podio in carriera. Una gara che il maiorchino chiuse al secondo posto alle spalle proprio di Vinales e davanti a Sergio Gadea. Quello olandese fu il primo dei due podi di quella stagione per Salom che l'anno successivo, nella classe che diventò poi Moto3, chiuse il mondiale al secondo posto alle spalle del tedesco Cortese e davanti a Vinales.