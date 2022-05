"Venti o forse venticinque punti buttati via, devo ragionarci sopra": la delusione di Bagnaia

"Sinceramente sono parecchio... incavolato e credo che lo sarò sempre di più nelle prossime ore e oltre, perché ho buttato... via venti punti o forse anche venticinque. Bastianini andava forte, io pure. Ho fatto un errore stupido, con quel dritto alla curva otto. Non sono riuscito a fermarmi. Poi alla penultima curva sono arrivato al limite ma non dovevo farlo a tutti i costi. Volevo affrontarla più piano per calmarmi ed invece mi sono steso". Non si nasconde Francesco Bagnaia nelle prime dichiarazioni al termine del GP di Francia.

Getty Images