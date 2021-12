Valentino Rossi, papà Graziano ricoverato all'ospedale di Fano

Graziano Rossi, papà del nove volte campione del mondo nel Motomondiale Valentino Rossi, è ricoverato da sabato pomeriggio nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano. Lo riferisce 'Il Resto del Carlino'. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Pesaro, è stato sottoposto a una prima visita che ha riscontrato problemi neurologici: da qui il trasferimento a Fano. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazioni: Graziano, 67enne ex pilota di motociclismo a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, che ha trasmesso al figlio la passione per le moto, è stato ricoverato con un codice verde. I medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione ed effettuare tutti gli accertamenti del caso.