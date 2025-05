Tennis, Internazionali d'Italia: avanzano Darderi e Passaro, out Sonego

TABELLONE MASCHILE

Buon debutto per Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia: il classe 2002 vince, seppur soffrendo nel primo set, contro Yunchaokete Bu, numero 73 al Mondo. Ci vuole infatti un'ora di gioco per vedere il padrone di casa sull'1-0 nel conto dei parziali, ed è addirittura l'italiano a dover annullare le uniche due palle break: si va al tie-break che va in favore del padrone di casa per 7-4. Molto meglio in avvio di secondo set: il 23enne strappa subito il servizio e vola sul 2-0. Non sarà l'unico break del parziale e della partita, visto che Darderi conquista l'ultimo game proprio sulla battuta di Bu: finisce 7-6(4), 6-3. Il prossimo avversario è Jack Draper.